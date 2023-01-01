Анализы и исследования

Оплата анализов и инструментальной диагностики для конкретных пациентов осуществляется в рамках проекта «Адресная помощь».

Бывает, что анализы (например, с целью постановки точного диагноза) нужны ребенку или молодому взрослому, который на момент проведения этих исследований не лечится в стационаре — собственно, и анализы-то проводятся для того, чтобы понять, как и где его дальше лечить. И если эти анализы нельзя провести за счет государства (некоторые сложные анализы не входят в программу государственных гарантий), то потребуется именно адресная помощь для их оплаты, ведь это не помощь пациентам клиник.

Или, возможно, ребенок даже и является пациентом какой-то больницы, ему нужно проведение анализов в другом диагностическом центре (таком как Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева), но с этой больницей нет соответствующего договора. В таких случаях опять-таки речь идет об адресной помощи.

В рамках программы адресной помощи также часто оплачивается и инструментальная диагностика: МРТ, ПЭТ, ЭЭГ и так далее.