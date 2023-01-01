Чаще всего фонд покупает лекарства для целых клиник и отделений. Но не всегда: детям требуется и индивидуальное обеспечение. Каждый месяц мы сталкиваемся с десятком таких случаев.

Пройдя курс лечения в клинике, ребенок уезжает домой. Но лечение на этом не заканчивается: детям по-прежнему нужно принимать лекарства. Иммуносупрессивные препараты после ТКМ, препараты для профилактики инфекций, восстановления показателей крови, борьбы с перегрузкой железом, поддержки внутренних органов. Как правило, все необходимое можно и нужно получать за государственный счет. Однако оформление бумаг может занять недели! А перерывы в лечении недопустимы.

Фонд также покупает лекарства для отдельных больных и в других случаях. Когда нужные лекарства вообще не предоставляются бесплатно. Или бесплатно предлагается только препарат с конкретным торговым наименованием, который не подходит пациенту. Или в регионе есть серьезные перебои с поставками. Юристы фонда помогают семьям добиваться положенного, но, пока идет борьба, ребенку нужна помощь.

Покупка лекарств в рамках адресной помощи — очень важный проект: благодаря ему пациенты из самых разных регионов знают, что они не будут оставлены без помощи ни в больничной палате, ни после выписки.