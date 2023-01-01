Каждый месяц фонд оплачивает процедуры лечения на аппаратах «Гамма-нож» и «Кибер-нож» для нескольких подопечных с опухолями головного мозга или метастазами других опухолей в головной мозг.

Радиохирургия — нетравматичная альтернатива хирургическому вмешательству: для уничтожения опухоли используется излучение, при котором патологические ткани получают высокую дозу облучения и разрушаются.

В аппарате «Гамма-нож» нужная зона одновременно облучается из многих разных точек: положение источников излучения относительно головы жестко фиксировано таким образом, чтобы лучи сходились именно в зоне опухоли. В аппарате «Кибер-нож» лучи из разных точек поступают к опухоли не одновременно, а последовательно, по мере того как робот-манипулятор перемещает источник излучения.

К сожалению, пока установок «Гамма-нож» и «Кибер-нож» в нашей стране очень мало. Для подопечных фонда основная возможность воспользоваться ими — это лечение в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Однако лечение на установке «Гамма-нож» не входит в федеральную квоту, а на «Кибер-нож» квоты существуют, но их не хватает на всех нуждающихся.