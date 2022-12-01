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Родион Токарь

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКурск
Возраст2 года
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У Родиона острый лимфобластный лейкоз. С сентября мальчик лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

29.12.2022

Курс «Блинцито» завершен, все неплохо, Родион выписывается на поддерживающую терапию.

12.12.2022

Терапия «Блинцито» уже идет. Все планово, Родион даже смог немножко набрать вес.

01.12.2022

Стандартная терапия при лейкозе для Родиона опасна развитием серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства 806 890 рублей.

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Статьи о Родионе

6.12.2022

Родиону сразу стало лучше

У годовалого Родиона острый лимфобластный лейкоз. Сейчас он в стерильном боксе, где получает лечение сразу через два катетера. Это дает отличный результат, но должно продлиться целый месяц.

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