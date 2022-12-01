Ход лечения
29.12.2022
Курс «Блинцито» завершен, все неплохо, Родион выписывается на поддерживающую терапию.
12.12.2022
Терапия «Блинцито» уже идет. Все планово, Родион даже смог немножко набрать вес.
01.12.2022
Стандартная терапия при лейкозе для Родиона опасна развитием серьезных инфекционных осложнений. Поэтому врачами было принято решение начать лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства 806 890 рублей.
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Статьи о Родионе
Родиону сразу стало лучше
У годовалого Родиона острый лимфобластный лейкоз. Сейчас он в стерильном боксе, где получает лечение сразу через два катетера. Это дает отличный результат, но должно продлиться целый месяц.