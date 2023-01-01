Детская онкология — одна из самых высокотехнологичных областей медицины. Даже очень хороший врач окажется бессилен, если не будет доступно современное, высокоточное оборудование для лечения и диагностики.

Одно из направлений деятельности фонда — сбор средств на медицинскую аппаратуру для клиник, где лечатся дети с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Увы, государственного финансирования не хватает на то, чтобы оснастить клиники и отделения самым современным оборудованием. Зачастую его не хватает даже на ремонт или замену приборов, которые уже выработали свой ресурс. И тогда врачи просят помощи у фонда. А мы — у вас.

Благотворители фонда постоянно помогают с оснащением Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева: ведь именно здесь реализуются самые передовые медицинские технологии, а для этого требуется самое лучшее лечебное и диагностическое оборудование. Фонд неоднократно участвовал в оплате медицинских приборов для региональных центров трансплантации костного мозга в Екатеринбурге и Красноярске. Постоянно получают помощь от фонда НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко и Российская детская клиническая больница.

В 2022 году, несмотря на все сложности, закупки приборов для клиник продолжались. Было закуплено оборудование для отделений переливания крови (в частности, сепараторы клеток крови), для лабораторной и инструментальной диагностики (прибор для проведения полимеразной цепной реакции, генератор азота, центрифуга и др.), для проведения операций (хирургические моторные системы), для реализации современных технологий лечения (мониторы пациента, устройство вспомогательного кровообращения, системы для обогрева пациентов) и многое другое. Также к проекту «Медицинское оборудование» относится и оплата ремонта и технического обслуживания приборов: в частности, в 2022 году было оплачено техническое обслуживание магнитно-резонансного томографа и аппаратов для ультразвуковых исследований.