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Гриша Белоусов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородТайга (Кемеровская область)
Возраст11 лет
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У Гриши первичный иммунодефицит. В конце августа состоялась пересадка костного мозга. Нужна поддержка.

Ход лечения

15.02.2023

Гриша выписан, скоро летит в Кемерово, а оттуда едет домой!

16.01.2023

Все более или менее планово, Гриша в стационаре кратковременного лечения, продолжает разбираться с осложнениями. Получает «Джакави» и другие лекарства.

15.12.2022

Гриша в стабильном состоянии. Продолжается профилактика РТПХ.

Весь ход лечения

Ваша помощь Грише

22.09.22
50 ₽
22.09.22
300 ₽
22.09.22
К*******а А.5 000 ₽
23.09.22
100 ₽
23.09.22
40 000 ₽
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