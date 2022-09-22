Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|Тайга (Кемеровская область)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
15.02.2023
Гриша выписан, скоро летит в Кемерово, а оттуда едет домой!
16.01.2023
Все более или менее планово, Гриша в стационаре кратковременного лечения, продолжает разбираться с осложнениями. Получает «Джакави» и другие лекарства.
15.12.2022
Гриша в стабильном состоянии. Продолжается профилактика РТПХ.
Ваша помощь Грише
22.09.22
|50 ₽
22.09.22
|300 ₽
22.09.22
|К*******а А.
|5 000 ₽
23.09.22
|100 ₽
23.09.22
|40 000 ₽