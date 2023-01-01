Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) – одно из самых частых и опасных осложнений аллогенной трансплантации костного мозга. РТПХ той или иной степени тяжести возникает в десятках процентов случаев трансплантации.

Возникновение РТПХ связано с иммунным конфликтом между клетками донора и реципиента. Донорские Т-лимфоциты атакуют чужеродные для них клетки и ткани нового «хозяина». Чаще всего мишенями атаки являются кожа, слизистые оболочки, печень и кишечник реципиента. Возникает ситуация, напоминающая аутоиммунное заболевание.

По срокам возникновения различают острую РТПХ, которая появляется в первые 100 дней после трансплантации, и хроническую, которая развивается в более поздние сроки. Тяжелые формы РТПХ очень мучительны и опасны для жизни; кроме того, хроническая РТПХ резко ухудшает качество жизни и может привести к инвалидизации. Вероятность развития тяжелых форм РТПХ зависит от многих факторов, среди которых важнейшую роль играет неполная тканевая совместимость донора и реципиента.

Для лечения и профилактики РТПХ используются различные препараты с иммуносупрессивным действием (глюкокортикостероиды, циклоспорин, програф и многие другие). Появляются все новые лекарства и методы. Так, уже в 2010-е годы для борьбы с РТПХ в арсенал врачей вошли такие препараты, как «Актемра», «Оренсия», «Джакави», «Энтивио» и другие; в ряде случаев хорошо помогает также экстракорпоральный фотоферез. Но до сих пор лечение тяжелых форм РТПХ представляет собой очень сложную задачу, и терапию часто приходится подбирать индивидуально. Результаты лечения постепенно улучшаются, но пока еще удается спасти не всех.



Частоту и тяжесть острой РТПХ удалось существенно снизить с появлением новых форм подготовки к трансплантации, таких как очистка донорского трансплантата. Однако проблемы все равно остаются.