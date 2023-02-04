Медицинский справочник

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Текст справочника – к.х.н. Марина Молчанова под редакцией д.м.н. профессора Е. В. Самочатовой
(при участии д.м.н. С.Р. Варфоломеевой, д.м.н. Ю.В. Скворцовой, д.м.н. М.А. Масчана).
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Трансплантация костного мозга необходима, когда ни лекарства, ни операции, ни «химия», ни лучевая терапия не помогают добиться полного излечения. Цель процедуры — заменить костный мозг на здоровый донорский.
«Подари жизнь» помог перевести руководства для онкопациентов
При участии фонда «Подари жизнь» на русский язык были переведены материалы для пациентов с онкологическими заболеваниями, подготовленные Национальной всеобщей онкологической сетью (США).
«План Б»: лекарства вместо очистки
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Так не лечат рак
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Мы не можем не присоединиться к этой дате и не объединиться в борьбе против всевозможных мифов, которые мешают врачам лечить, а пациентам лечиться.