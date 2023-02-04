Медицинский справочник

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Текст справочника – к.х.н. Марина Молчанова под редакцией д.м.н. профессора Е. В. Самочатовой

(при участии д.м.н. С.Р. Варфоломеевой, д.м.н. Ю.В. Скворцовой, д.м.н. М.А. Масчана).