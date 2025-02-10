Прочитать (и понять) миллионы участков ДНК

Рассказываем о важном: закончился четвертый поток курса по медицинской интерпретации данных NGS для врачей. Для кого это важно? Для детей, которых надо вылечить. Как это поможет? Об этом максимально просто в нашей статье.
В апреле при поддержке благотворителей фонда начал свою работу третий поток образовательного курса «Медицинская интерпретация данных секвенирования нового поколения (NGS) для врачей». С каждым запуском курса растет не только количество обученных специалистов, но и качество помощи маленьким пациентам.
Знания для врачей, которые работают в области детской гематологии, онкологии и иммунологии
Фото: Юлия Ласкорунская
Что такое NGS?
Технология высокопроизводительного секвенирования (NGS, Next-Generation Sequencing) — это прорыв в диагностике. Она позволяет за короткое время «прочитать» миллионы участков ДНК, выявив мельчайшие генетические изменения. Особенно ценно это для врачей, которые работают в области детской гематологии, онкологии и иммунологии, ведь подавляющее большинство тяжелых заболеваний у детей имеет генетическую природу.
Технология высокопроизводительного секвенирования (NGS, Next-Generation Sequencing) — это прорыв в диагностике
Фото: Юлия Ласкорунская
Какие возможности открывает NGS
NGS-анализ в детской онкологии позволяет выявить редкие мутации и структурные особенности опухоли. Это дает возможность назначить персонализированную терапию, которая действует точечно, с высокой эффективностью и минимальными побочными эффектами.
В иммунологии такие исследования помогают точно диагностировать первичные иммунодефициты и находить корни аутоиммунных заболеваний. Это особенно важно при работе с редкими, сложными случаями, когда каждая деталь может сыграть решающую роль.
Более 90 врачей
Центра Димы Рогачева прошли обучение
В гематологии NGS помогает обнаружить генетические нарушения, которые невозможно выявить традиционными методами. А в лечении детей, как мы знаем, время — решающий фактор. Чем раньше установлена причина заболевания и начато лечение, тем выше шансы на благоприятный исход. Точность и скорость NGS-анализа делают его незаменимым, особенно в сложных клинических ситуациях.
Кроме того, технология позволяет выявить минимальную остаточную болезнь — очень небольшое количество злокачественных клеток, которое может оставаться в организме после лечения. Это позволяет вовремя вмешаться и избежать рецидива.
Освоение методов работы с данными высокопроизводительного секвенирования — это ключ к более точной диагностике, более уверенным прогнозам и в конечном итоге к более эффективному лечению.
Чем курс полезен врачу
Более 90 врачей Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева прошли обучение и расширили свои знания о возможностях современных генетических технологий. В рамках курса они научились правильно интерпретировать результаты генетических анализов — одного из ключевых инструментов в арсенале современной медицины.
«Последние два года происходит медленный вход в новую эпоху — ее можно назвать “геномная трансформация медицины”, когда фактически каждому пациенту может быть доступно полногеномное исследование в тот момент, когда устанавливается диагноз», — Михаил Масчан, врач-гематолог, доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по науке — директор Института молекулярной и экспериментальной медицины.
Знания из генетики, молекулярной биологии, биоинформатики, клинической онкологии и иммунологии
Фото: Юлия Ласкорунская
Как проходило обучение
Курс включает в себя как теоретическую часть — лекции от ведущих специалистов, так и практические занятия, на которых врачи уже сегодня работают с реальными клиническими случаями. Они учатся интерпретировать данные секвенирования, распознавать значимые генетические изменения, искать причинно-следственные связи между мутациями и симптомами, принимать клинические решения на основе новых знаний.
Особенно ценно то, что курс не ограничился рамками одной дисциплины — он объединил знания из генетики, молекулярной биологии, биоинформатики, клинической онкологии и иммунологии. Врачи получили доступ к обширной библиотеке полезных материалов, рекомендованным ресурсам, программам и инструментам, которые будут сопровождать их в повседневной работе.
Фото: из личного архива
Что говорят участники курса
Обратная связь от слушателей говорит сама за себя: курс оказался не просто полезным, а по-настоящему трансформирующим — врачи освоили работу с генетическими координатами, научились видеть за сухими данными конкретного пациента.
«Были ожидания начать понимать, что такое NGS в принципе, хотелось научиться понимать суть метода. Ожидания от курса полностью оправдались, очень полезно для врачей узких специальностей. Я стала понимать, какие исследования назначать, как это происходит и на какой результат можем рассчитывать», — комментирует Екатерина Маркина, врач-ординатор Центра имени Дмитрия Рогачева.
«На курсе хотелось понять подходы к поиску генетических причин заболеваний, представить возможную разницу в том, как это делают различные лаборатории и интерпретаторы, и это удалось сделать», — делится мнением Наталья Кузьменко, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделом Центра имени Дмитрия Рогачева.
Мы благодарим партнеров и благотворителей фонда за участие в этом важном проекте. Ваш вклад — это не просто финансирование обучения, это реальное улучшение качества медицинской помощи, это возможность дарить детям шанс на здоровье и будущее. С каждым новым потоком курса становится больше врачей, способных принять сложное решение, вовремя поставить точный диагноз и подобрать лечение, основанное на глубоком понимании генетики. А значит, становится больше историй с хорошим концом.
Образование врачей
Узнать больше и поддержать проект
Новости
Прочитать (и понять) миллионы участков ДНК
Рассказываем о важном (и сложном): закончился четвертый поток курса по медицинской интерпретации данных NGS для врачей. Для кого это важно? Для детей, которых надо лечить и вылечить. Как это поможет? А вот об этом максимально просто в нашей статье.
Деплеция: просто о сложном
В 2022 году компания — поставщик реактивов для очистки донорского трансплантата ушла из России. Врачи перешли на лекарственную схему поддержки детей, которым была необходима ТКМ. Но сейчас все возвращается. Подробности.
«Завицефта»: работает на опережение
Продолжаем серию статей о сопроводительной терапии. Сегодня наш герой — антибиотик «Завицефта», который позволяет бороться с трудноизлечимыми бактериальными инфекциями.