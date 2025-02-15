Ты есть то, что ты ешь

Когда у ребенка диагностируют злокачественное заболевание, все внимание семьи и врачей сосредоточено на борьбе с опухолью. Однако есть фактор, который часто остается в тени, — питание.

Между тем именно питание оказывает непосредственное влияние на способность ребенка переносить лечение, бороться с инфекциями, восстанавливаться и продолжать развиваться. Организм ребенка, находящегося в активной фазе роста, испытывает колоссальную нагрузку. Он одновременно борется с опухолью, адаптируется к токсичному воздействию химио- и лучевой терапии, а также стремится к нормальному развитию. Это делает потребность в энергии, белках, витаминах и микроэлементах особенно высокой.

Но есть и другие причины Злокачественные опухоли и само лечение нарушают обмен веществ: уменьшается аппетит, возникают тошнота, рвота, диарея, боли в полости рта (мукозит), что делает прием пищи затруднительным и часто мучительным. У некоторых детей наблюдается снижение веса и мышечной массы, у других — избыточный вес на фоне гормональной терапии (например, при использовании глюкокортикостероидов). Важно учитывать, что внешне ребенок может сохранять нормальный вес, но терять мышечную массу — это состояние называется саркопенией. Саркопения снижает выносливость, ухудшает переносимость терапии и ассоциирована с худшими результатами лечения. Анна Ян, врач-педиатр, медицинский редактор фонда «Подари жизнь»

Просто контролировать вес мало Фото: Юлия Ласкорунская

Как оценить нутритивный статус По современным международным рекомендациям, оценка питания должна проводиться регулярно на всех этапах терапии. Она включает: антропометрию — измерение роста, веса, расчет индекса массы тела (ИМТ);

MUAC — измерение окружности средней части плеча — информативный показатель, не зависящий от отеков;

толщину кожно-жировой складки — позволяет оценить жировые запасы;

лабораторные показатели — уровень альбумина, преальбумина, С-реактивного белка, что помогает выявить скрытый дефицит белка или системное воспаление;

анализ состава тела — при наличии оборудования (например, биоимпедансный анализ) определяет соотношение жировой и мышечной ткани. Просто контролировать вес мало. Например, при отеках или избытке жира на фоне тяжелого дефицита мышц и белка может сохраняться «нормальный» вес.

Часто во время лечения необходимы специальные смеси Фото: Юлия Ласкорунская

Подходы к нутритивной поддержке Выбор стратегии зависит от состояния ребенка и доступности специализированной помощи. Если желудочно-кишечный тракт функционирует нормально, врачи стараются сохранить естественное питание через рот. Это помогает поддерживать микрофлору кишечника, снижает риск инфекций и лучше переносится пациентами. Если ребенок не может есть в достаточном объеме, назначаются специализированные высокобелковые и высокоэнергетические смеси. В случае выраженного снижения аппетита или мукозита может потребоваться питание через зонд — это помогает поддерживать уровень питательных веществ без необходимости активного приема пищи. В тяжелых ситуациях, когда невозможно ни естественное, ни зондовое питание (например, при тяжелом мукозите или послеоперационных осложнениях), применяется парентеральное питание — внутривенное введение необходимых нутриентов.

При любом тревожном симптоме — обращайтесь к врачу Фото: Юлия Ласкорунская

Что могут сделать родители Информированные родители — важная часть команды, обеспечивающей лечение. Их поддержка особенно важна при организации домашнего питания. Вот несколько принципов. Не заставляйте есть через силу. Лучше предлагать пищу чаще и небольшими порциями — это снижает риск отказа от еды. Учитывайте вкусовую чувствительность. Во время терапии может меняться восприятие вкуса и запахов. Блюда нейтральной температуры и мягкой консистенции переносятся лучше. Питательную смесь тоже можно подобрать по вкусу, который будет приятен ребенку. При мукозите отдавайте предпочтение пюреобразной, прохладной, некислой и неострой пище, чтобы не раздражать слизистую оболочку. Следите за водным балансом. Обезвоживание может развиться быстро, особенно при рвоте и диарее. Фиксируйте, что и сколько съедает ребенок. Ведение пищевого дневника помогает врачам и диетологам объективно оценивать ситуацию и вовремя принимать меры. Не ждите. При любом тревожном симптоме — отказе от еды, заметной потере веса, постоянной слабости — сообщите лечащему врачу как можно раньше.

Питание — ключевая часть терапии Фото: Юлия Ласкорунская