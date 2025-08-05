Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Что такое типирование донора костного мозга

2 октября 2025В помощь родителям
Анна Ян
Анна Ян
И почему на него нужны средства. Типирование — ключевое слово, которое нужно знать, когда речь заходит о пересадке костного мозга. Это исследование показывает, насколько клетки донора подойдут ребенку, которому нужна помощь.

Проще говоря, типирование проверяет, совпадают ли иммунные системы — примет ли организм ребенка новые клетки или отвергнет их. Многие думают, что такие исследования должны оплачиваться государством и входить в программу ОМС. Отчасти это и правда так.

Фото: Юлия Ласкорунская

  • Первичное типирование, когда человека только включают в регистр доноров, действительно проводится за счет ОМС. Это массовое исследование, часть медицинского процесса, чтобы сформировать базу потенциальных доноров для всех нуждающихся.

Но есть еще другой вид исследования.

  • Подтверждающее типирование, которое проводят уже для конкретного пациента и конкретного донора. Индивидуальное, точечное и жизненно важное. Именно эта неплановая и узконаправленная проверка показывает, насколько выбранный донор совместим с ребенком. И вот она уже не входит в ОМС.

Первичное типирование — это часть программы по формированию регистра, а подтверждающее — уникальное исследование для конкретного случая. Поэтому государство его не оплачивает.

В этом случае на помощь приходят благотворительные фонды. Они берут на себя расходы, потому что без этой проверки невозможно с уверенностью сказать, что пересадка будет успешной, а значит, фонд фактически открывает шанс на спасение жизни.

Например, в Центре детской гематологии Димы Рогачева есть собственная лаборатория. Здесь повторное типирование проводят только при острых диагнозах, например при остром миелоидном лейкозе или апластической анемии. В этих случаях расходы берет на себя фонд «Наука детям». Это позволяет провести исследование быстро, а время при таких болезнях решает все.

Чтобы было проще разобраться, представим типирование как три уровня.

  1. Первичное типирование донора (включение в регистр)
    ✅ Оплачивается ОМС.
    ✅ Массовая проверка, чтобы создать базу доноров.

  2. Подтверждающее типирование (поиск донора для конкретного пациента)
    ❌ Не оплачивается ОМС.
    ✅ Показывает точное совпадение донора и ребенка.

  3. Повторные проверки, если первый донор не подошел
    ❌ Не оплачиваются ОМС.
    ✅ Жизненно необходимы, чтобы найти альтернативного донора.

Типирование — это не просто анализ крови. Это настоящий мост между надеждой и шансом на жизнь. Государство помогает пройти его лишь частично, а благотворительные фонды поддерживают там, где без их участия дорога к донору могла бы оборваться.

Например, совсем недавно помощь с оплатой типирования понадобилась четырехлетнему Матвею Казанцеву. Мальчик заболел в декабре 2024 года: родителей насторожили лихорадка и слабость. Мальчика госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер, где поставили диагноз «острый лейкоз». Матвей стал получать стандартную при таком заболевании химиотерапию. После этого можно приступать к самому важному этапу — трансплантации костного мозга. И для того, чтобы подобрать подходящего донора, понадобилось пройти типирование самому ребенку, его родителям и трем братьям.

Именно типирование позволяет подобрать такого донора костного мозга, который будет лучше всего совместимым с больным с иммунной и генетической точек зрения, а значит, шансы на успех трансплантации будут максимальными. Так как трансплантация делается только в тех случаях, когда без нее спасти жизнь невозможно, получается, что первая ступень к спасению жизни — именно типирование.

По итогам анализа выяснилось, что ни один из братьев Матвея не подходит в качестве донора, поэтому клетки будут взяты у родителей. Сейчас Матвей продолжает подготовку к трансплантации.

Фото: Юлия Ласкорунская

Цифры и факты

  • 45 000 рублей стоит типирование в Центре имени Дмитрия Рогачева (в случае, когда проверяют совместимость сразу по пяти важным участкам ДНК — локусам).

  • 17 000 рублей стоит проверка совместимости с каждым братом или сестрой (сиблингами), так как сначала сиблингов проверяют только по двум локусам. А вот самого реципиента все равно проверяют по пяти локусам. Если же исследуют совместимость с родителями, то каждого сразу проверяют также по пяти локусам.

  • 20 пациентам было проведено типирование в 2024 году: троим — в Центре имени Дмитрия Рогачева, семнадцати — в Российской детской клинической больнице.

Что можете сделать вы? 

Поддержите проект типирования — это важнейший шаг на пути к спасению жизни ребенка с тяжелым заболеванием крови. Без этого анализа невозможно подобрать совместимого донора и провести жизненно необходимую трансплантацию костного мозга. Типирование — это начало лечения, от которого напрямую зависит шанс ребенка на выздоровление. Благодаря вашей поддержке дети получают возможность пройти этот сложный путь и вернуться к жизни без боли и болезни.

Что такое типирование донора костного мозга

И почему на него нужны средства. Типирование — ключевое слово, которое нужно знать, когда речь заходит о пересадке костного мозга. Это исследование показывает, насколько клетки донора подойдут ребенку, которому нужна помощь.

