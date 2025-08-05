Что такое типирование донора костного мозга

И почему на него нужны средства. Типирование — ключевое слово, которое нужно знать, когда речь заходит о пересадке костного мозга. Это исследование показывает, насколько клетки донора подойдут ребенку, которому нужна помощь.

Проще говоря, типирование проверяет, совпадают ли иммунные системы — примет ли организм ребенка новые клетки или отвергнет их. Многие думают, что такие исследования должны оплачиваться государством и входить в программу ОМС. Отчасти это и правда так.

Фото: Юлия Ласкорунская

Первичное типирование, когда человека только включают в регистр доноров, действительно проводится за счет ОМС. Это массовое исследование, часть медицинского процесса, чтобы сформировать базу потенциальных доноров для всех нуждающихся. Но есть еще другой вид исследования. Подтверждающее типирование, которое проводят уже для конкретного пациента и конкретного донора. Индивидуальное, точечное и жизненно важное. Именно эта неплановая и узконаправленная проверка показывает, насколько выбранный донор совместим с ребенком. И вот она уже не входит в ОМС.



Первичное типирование — это часть программы по формированию регистра, а подтверждающее — уникальное исследование для конкретного случая. Поэтому государство его не оплачивает.

В этом случае на помощь приходят благотворительные фонды. Они берут на себя расходы, потому что без этой проверки невозможно с уверенностью сказать, что пересадка будет успешной, а значит, фонд фактически открывает шанс на спасение жизни. Например, в Центре детской гематологии Димы Рогачева есть собственная лаборатория. Здесь повторное типирование проводят только при острых диагнозах, например при остром миелоидном лейкозе или апластической анемии. В этих случаях расходы берет на себя фонд «Наука детям». Это позволяет провести исследование быстро, а время при таких болезнях решает все.

Чтобы было проще разобраться, представим типирование как три уровня. Первичное типирование донора (включение в регистр)

✅ Оплачивается ОМС.

✅ Массовая проверка, чтобы создать базу доноров. Подтверждающее типирование (поиск донора для конкретного пациента)

❌ Не оплачивается ОМС.

✅ Показывает точное совпадение донора и ребенка. Повторные проверки, если первый донор не подошел

❌ Не оплачиваются ОМС.

✅ Жизненно необходимы, чтобы найти альтернативного донора. Типирование — это не просто анализ крови. Это настоящий мост между надеждой и шансом на жизнь. Государство помогает пройти его лишь частично, а благотворительные фонды поддерживают там, где без их участия дорога к донору могла бы оборваться.

Типирование — это мост между надеждой и шансом на жизнь. Государство помогает пройти его лишь частично, без участия фондов дорога к донору может оборваться.

Например, совсем недавно помощь с оплатой типирования понадобилась четырехлетнему Матвею Казанцеву. Мальчик заболел в декабре 2024 года: родителей насторожили лихорадка и слабость. Мальчика госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер, где поставили диагноз «острый лейкоз». Матвей стал получать стандартную при таком заболевании химиотерапию. После этого можно приступать к самому важному этапу — трансплантации костного мозга. И для того, чтобы подобрать подходящего донора, понадобилось пройти типирование самому ребенку, его родителям и трем братьям. Именно типирование позволяет подобрать такого донора костного мозга, который будет лучше всего совместимым с больным с иммунной и генетической точек зрения, а значит, шансы на успех трансплантации будут максимальными. Так как трансплантация делается только в тех случаях, когда без нее спасти жизнь невозможно, получается, что первая ступень к спасению жизни — именно типирование. По итогам анализа выяснилось, что ни один из братьев Матвея не подходит в качестве донора, поэтому клетки будут взяты у родителей. Сейчас Матвей продолжает подготовку к трансплантации.

Фото: Юлия Ласкорунская