Тканевая совместимость, типирование, регистры доноров костного мозга

Тканевая совместимость между донором и реципиентом – важнейшее условие успешной аллогенной трансплантации костного мозга. Такая совместимость необходима для того, чтобы минимизировать опасность отторжения, а также тяжелых форм реакции «трансплантат против хозяина».

Иммунная система опознает клетки как свои или как чужие в основном благодаря белкам, входящим в так называемую HLA-систему (от английского Human Leukocyte Antigens – человеческие лейкоцитарные антигены). Генетически определенный набор этих белков на поверхности клеток у конкретного человека (у всех клеток одного и того же организма этот набор один и тот же) называется его тканевым типом, а анализ, проводимый для его определения, – типированием.

Сходство между тканевыми типами донора и реципиента и определяется как тканевая совместимость – полная (совпадают гены всех требуемых белков) или частичная. Чем больше сходство, тем больше вероятность, что донорские и собственные клетки будут воспринимать друг друга как «своих». Чем ниже степень совместимости, тем больше риск серьезного иммунного конфликта.

Наибольшие шансы найти донора обычно бывают среди родных братьев и сестер больного: вероятность полной совместимости с братом или сестрой составляет 25%. Если же в семье нет совместимого донора, то либо используются не полностью совместимые родственники, либо ведется поиск неродственного донора. Так как вероятность совместимости со случайно выбранным неродственным донором очень низка, обычно необходимо вести поиск среди многих тысяч людей. Для целей такого поиска существуют регистры потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, где хранятся данные о результатах типирования огромного количества добровольцев. В России единый регистр доноров костного мозга начал создаваться относительно недавно, в нем пока сравнительно мало участников, и для поиска неродственных доноров часто нужно использовать международные регистры. Хотя все больше становится случаев, когда нашим подопечным удается подобрать и российских неродственных доноров. Типирование для вхождения в российский регистр могут пройти здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет, сейчас это уже возможно во многих российских городах.

Донорство костного мозга во всем мире является добровольной и безвозмездной процедурой. Однако при пользовании международными регистрами необходимо оплачивать поиск донора, а также его активацию, то есть проезд, страховку, обследование донора, собственно процедуру взятия гемопоэтических стволовых клеток и их транспортировку.