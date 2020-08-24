Как еда становится лекарством

Когда ребенок проходит курс «химии», лучевой или иммунотерапии, питание становится частью лечения — такой же важной, как лекарства и процедуры. Как правильно питаться? Подготовили специальное меню на день.

Хорошо подобранный рацион способен снизить выраженность побочных эффектов, поддержать силы организма, ускорить восстановление и даже повлиять на общий прогноз. Аппетит снижается: это опасно Во время лечения ребенок часто сталкивается с потерей аппетита, снижением веса или даже онкологической кахексией — состоянием крайнего истощения, при котором организм расходует собственные запасы мышечной ткани. Причин много: побочные эффекты препаратов, изменения вкусовых и обонятельных ощущений, тошнота из-за лекарств, воспаление слизистых оболочек рта и горла (мукозит), боли при глотании (одинофагия), быстрая утомляемость.

Опасность в том, что при недостаточном питании снижаются масса тела и уровень белка в крови, ослабевает иммунная защита, нарушается заживление тканей. Организм ребенка, которому еще предстоит расти, начинает работать на пределе, а это снижает эффективность лечения, замедляет восстановление и повышает риск осложнений. Что должно быть в рационе Американское общество борьбы с раком (ACS) рекомендует во время лечения отдавать предпочтение продуктам с высокой энергетической и белковой плотностью, то есть тем, которые при небольшом объеме содержат много калорий и питательных веществ. Белки необходимы для восстановления тканей, поддержания иммунитета и борьбы с инфекциями. Источники белков — мясо птицы (курица, индейка), нежирная говядина, рыба, яйца, творог, йогурт без добавок, сыр, бобовые (чечевица, нут).

Достаточная калорийность блюд важна, чтобы предотвратить потерю массы тела. Энергетическую ценность можно повысить с помощью добавления в меню орехов, тыквенных семян, авокадо, оливкового масла, сливочного масла, цельного молока, сливок. Важно: эти продукты можно добавлять, только если они не противопоказаны врачом в конкретный период лечения. Витамины и минералы организм получает из овощей, фруктов, ягод, зелени. Если ребенок не переносит свежие продукты (что достаточно часто бывает при химиотерапии), их можно запекать или подавать в виде пюре или смузи. Однако если во время химиотерапии или после трансплантации костного мозга у ребенка возникают осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, употребление свежих ягод и фруктов лучше отложить, но по согласованию с врачом можно использовать термически обработанные (например, запеченные) или консервированные.

Первое, второе и компот Важно: меню подбирается индивидуально в зависимости от состояния ребенка, переносимости продуктов, уровня аппетита и рекомендаций лечащего врача или клинического диетолога.

Кормите ребенка часто и маленькими порциями. Пять-шесть приемов пищи в день легче переносятся, чем три больших. Давайте напитки между приемами пищи. Это поможет поддерживать водно-электролитный баланс, а калорийная еда усвоится лучше.

Отдавайте предпочтение еде мягкой консистенции. При воспалении слизистой оболочки рта или боли в горле помогут пюре, йогурты, крем-супы, протертые каши.

Охлаждайте блюда. Холодная еда (например, мороженое или замороженный йогурт) может уменьшить болевые ощущения и тошноту.

Обращайте внимание на аромат и вкус блюд. Если ребенок жалуется на металлический привкус, мясо и рыбу можно готовить с лимонным соком или мягкими сливочными соусами, а овощи — тушить или запекать с ароматными травами, например базиликом или тимьяном.

Контроль обезвоживания Во время лечения может развиваться дегидратация — обезвоживание, которое особенно опасно для детей. Тошнота, рвота, диарея и повышенная температура усиливают потерю жидкости. Предлагайте ребенку воду, компоты, морсы, несладкий чай, напитки с электролитами. При тяжелой рвоте или невозможности пить самостоятельно врач может назначить оральные регидратационные растворы или внутривенное введение жидкости. Медицинское питание Если ребенок не может получить достаточное количество калорий естественным путем, подключают энтеральное питание — смеси, которые можно вводить через зонд или пить самостоятельно. При тяжелых нарушениях работы ЖКТ возможно парентеральное питание, при котором питательные вещества поступают напрямую в кровь через вену. Эти методы подбираются индивидуально и строго контролируются медицинской командой.