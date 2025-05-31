Врачи считают, что хорошие шансы на выздоровление Матвею даст пересадка костного мозга. Сейчас, для того чтобы подобрать оптимального донора (родственного) для пересадки, необходимо провести HLA-типирование с родителями. Это исследование проводят в другой клинике и его стоимость 99 960 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!