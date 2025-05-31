Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Пушкино (Московская область)
|Возраст
|3 года
Ход лечения
31.05.2025
Врачи считают, что хорошие шансы на выздоровление Матвею даст пересадка костного мозга. Сейчас, для того чтобы подобрать оптимального донора (родственного) для пересадки, необходимо провести HLA-типирование с родителями. Это исследование проводят в другой клинике и его стоимость 99 960 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!
Ваша помощь Матвею
03.07.25
|Участники забега Legal Run 2025
|99 960 ₽