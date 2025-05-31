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Матвей Казанцев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородПушкино (Московская область)
Возраст3 года
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В январе у Матвея диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Московском областном онкологическом диспансере.

Ход лечения

31.05.2025

Врачи считают, что хорошие шансы на выздоровление Матвею даст пересадка костного мозга. Сейчас, для того чтобы подобрать оптимального донора (родственного) для пересадки, необходимо провести HLA-типирование с родителями. Это исследование проводят в другой клинике и его стоимость 99 960 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

Ваша помощь Матвею

03.07.25
Участники забега Legal Run 202599 960 ₽
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