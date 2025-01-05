Деплеция: просто о сложном

В 2022 году компания — поставщик реактивов для очистки донорского трансплантата ушла из России. Врачи перешли на лекарственную схему поддержки детей, которым была необходима ТКМ. Но сейчас все возвращается. Подробности.

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Трансплантация костного мозга нередко становится спасением для пациента с тяжелым онкологическим, гематологическим или иммунным заболеванием. Но сама процедура таит в себе немало опасностей. К счастью, современная медицина нашла способ минимизировать риски при помощи эффективного метода очистки трансплантата — деплеции. Врачи Центра имени Рогачева активно развивают это высокотехнологичное направление.

Фото: Юлия Ласкорунская

Ежегодно сотни подопечных фонда получают трансплантацию костного мозга (ТКМ), так как для них это единственный шанс победить болезнь. Пересадка помогает заменить «больные» кроветворные клетки костного мозга пациента здоровыми донорскими стволовыми клетками. После трансплантации у пациента возникает новое кроветворение и новая иммунная система, однако есть одно большое «но». Очень часто после пересадки костного мозга у детей возникает грозное осложнение — реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Это ситуация, при которой введенные донорские клетки атакуют клетки организма пациента. Чаще всего поражаются кожа, слизистые оболочки, кишечник и печень, качество жизни значительно снижается, а тяжелая степень РТПХ может быть смертельной!

Много лет мы работаем над тем, чтобы в смеси донорского костного мозга оставались только нужные и «полезные» клетки, которые помогут восстановить кроветворение и иммунную систему. Михаил Масчан, врач-гематолог

Почему так происходит? Сам по себе донорский костный мозг — это своего рода «коктейль» из разных элементов: помимо кроветворных клеток в трансплантате присутствуют и иммунные. Именно клетки иммунной системы (Т-лимфоциты альфа и бета и В-лимфоциты с белком CD19 на поверхности) провоцируют развитие осложнений после трансплантации. Это происходит потому, что донорские клетки не идентичны тканям пациента, даже если совместимость очень высока. Однако другой тип Т-лимфоцитов (гамма и дельта), наоборот, способствует лучшему приживлению костного мозга. Чтобы снизить риск возникновения опасных посттрансплантационных осложнений, врачи обрабатывают перед пересадкой смесь донорских клеток особым образом. Из нее удаляют «ненужные», вызывающие осложнения элементы (Т-лимфоциты альфа и бета и В-лимфоциты с белком CD19), оставляя при этом все «полезные» клетки. Такая обработка называется деплецией, а если быть точнее, то αβ/CD19-деплецией.

Михаил Масчан, врач-гематолог, доктор медицинских наук Фото: Юлия Ласкорунская

«Много лет мы работаем над тем, чтобы увеличить процент выживаемости и минимизировать осложнения в ходе лечения среди наших пациентов. Сделать так, чтобы в смеси донорского костного мозга оставались только нужные и “полезные” клетки, которые помогут восстановить кроветворение и иммунную систему», — комментирует Михаил Масчан, доктор медицинских наук, заместитель генерального директора Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, директор Института молекулярной и экспериментальной медицины. Деплеция — это современная клеточная технология, суть которой заключается в том, чтобы разделить донорскую клеточную смесь на составные компоненты и удалить те из них, которые отвечают за иммунные осложнения после трансплантации. Такое разделение проводят с помощью специального устройства — клеточного сепаратора. К трансплантату добавляют особый реагент (он состоит из белков иммунных клеток, соединенных с магнитными частицами). В ходе этой реакции за счет магнитных свойств нужные клетки как бы «примагничиваются» к белкам реагента, после чего их можно выделить, используя специальную колонку. Выделенные клетки замораживают и после окончания курсов химиотерапии в назначенный день вводят подготовленному пациенту.

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 11

Таким образом, благодаря деплеции пациенту можно трансплантировать исключительно те клетки, которые помогут бороться с заболеванием и ускорят приживление костного мозга, а те, которые вызывают осложнения, оставить «за бортом». Это очень важно, так как сложно найти полностью генетически совместимого донора для пациента. Но благодаря технологии деплеции безопасными донорами для своего ребенка могут стать родители. А значит, не надо тратить драгоценное время и немалые средства на поиск неродственного донора: почти каждому маленькому пациенту с лейкозом кроветворные клетки после очистки могут отдать родители. После того как в 2022 году с рынка ушел многолетний партнер Центра Дмитрия Рогачева, который поставлял реагенты и расходные материалы для проведения деплеции, лекарственная схема стала единственной заменой той технологии, к которой врачи привыкли и в развитии которой так продвинулись. Врачи использовали лекарственную схему как вынужденную альтернативу деплеции. Результаты лечения оказались неплохими, но время восстановления пациентов увеличилось. Поэтому врачи продолжили искать возможность вернуться к работе с надежной технологией деплеции благодаря другим поставщикам — и нашли их! Теперь процедуру можно проводить на имеющемся в клинике оборудовании.

Фото: Юлия Ласкорунская

Более того, врачи проделали огромный путь исследований и доработали схему очистки трансплантата. «У нас есть первые пациенты, которые в конце 2024 года получили трансплантацию с использованием новой технологии. В первую очередь есть успех технический, потому что мы достигаем того состава трансплантата, который запланировали», — добавляет Михаил Масчан. Безопасная трансплантация с минимальным риском осложнений теперь реальность. Важно только поддержать врачей: всего на реализацию проекта в год потребуется 68,6 миллиона рублей. Поддержите проект! Поддержите врачей, которые, несмотря ни на что, нашли способ вернуться к надежной технологии и даже доработали ее. Но главное — поддержите детей, которым предстоит трансплантация костного мозга. Ведь если мы сможем защитить их от опасных осложнений, давайте просто не упустим такой шанс.