Для многих пациентов трансплантация костного мозга — единственная возможность вылечиться от онкогематологических заболеваний. Несмотря на то, что в России умеют делать пересадки костного мозга и делают их на мировом уровне, сейчас они не доступны всем.

Трансплантации в основном выполняются в клиниках, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с катастрофической нехваткой трансплантационных коек и профессионалов, которые могли бы проводить трансплантации, потребность в ТКМ в России в разы превышает возможности системы отечественного здравоохранения.

Чтобы повысить доступность этой процедуры, необходимо обучать врачей и строить новые отделения трансплантации костного мозга, а также урегулировать донорство и трансплантацию костного мозга на законодательном уровне. Фонд «Подари жизнь» активно включен в эту работу. К сожалению, на сегодняшний день многие из запланированных ранее мероприятий остаются невыполненными.



С 2021 года мы ожидаем реализации следующих шагов:

разработку клинических рекомендаций по проведению алло- и ауто- трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток у детей и взрослых, что позволит в дальнейшем просчитать точную стоимость каждого этапа трансплантации;

погружение пред- и посттрансплантационного периодов в ОМС, что позволит обеспечить более гибкое и полное финансирование этих этапов со стороны государства;

расширение сети межрегиональных трансплантационных центров, в том числе создание отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток на базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства»: проект на финальном этапе, Правительством РФ выделено финансирование на оснащение отделения ТКМ;

подготовку специалистов в регионах, что позволит обеспечить преемственность лечения пациента на посттрансплантационном периоде при направлении из федерального центра в региональную клинику, что соответственно увеличит количество проводимых трансплантаций в год.

Помимо «дорожной карты» по развитию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток до 2030 года, в январе 2021 года также был утвержден план по разработке проектов подзаконных нормативных актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере донорства и трансплантации КМ и ГСК. Однако некоторые пункты этого плана, разработанного совместными усилиями благотворительных фондов, медицинского сообщества и Минздрава России, до сих пор не реализованы.

В предыдущие годы было сделано:

В конце 2017 года вопрос развития трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в Российской Федерации был включен в план работы Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее — Совет). Первое заседание Совета по данному вопросу под председательством О.Ю. Голодец при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представителей медицинских учреждений и организаций прошло в сентябре 2018 года, где членом Совета фонда «Подари жизнь» Е.К. Чистяковой были озвучены проблемы, препятствующие развитию трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России.

Заседание Совета по этому вопросу проводилось и в 2019 и в 2020 годах уже под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации по социальным вопросам Т.А. Голиковой, которая сменила на этом посту О.Ю. Голодец.

Что удалось сделать в рамках работы Совета: