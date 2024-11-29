«Завицефта»: работает на опережение

Продолжаем серию статей о сопроводительной терапии. Сегодня наш герой — антибиотик «Завицефта», который позволяет бороться с трудноизлечимыми бактериальными инфекциями.

Существует понятие «внутрибольничные инфекции». Их еще называют нозокомиальными, от греческого слова «нозокомейон», которое как раз и означает «больница». Речь идет об инфекциях, которые начинают развиваться не дома или на улице, а именно в учреждениях здравоохранения: больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах. Но в основном все-таки именно в больницах, где тяжелобольные люди, как правило, лежат подолгу.

Эти инфекции могут передаваться по-разному. При прямом контакте. Через воздух — с частицами слюны от кашля или разговора, с частицами пыли. Через воду и пищевые продукты. Через больничное оборудование и расходные материалы. Порой случается и так, что пациент «приносит» возбудителей инфекции на себе, а в больнице инфекция только начинает проявляться — и тогда она все равно будет считаться нозокомиальной. Больничные инфекции — огромная проблема во всех странах. По оценкам, в развитых государствах речь идет о сотнях тысяч случаев в год (например, в Великобритании в 2017 году — 300 тысяч, в США — более 1,5 миллиона). В России фиксируются десятки тысяч случаев в год, но это говорит не о том, что у нас ситуация с больничными инфекциями на порядок-два лучше, а, увы, только о том, что их регистрация толком не налажена.

Можно ли предотвратить эти инфекции? В части случаев да. И обычно в клиниках для этого делается все возможное. Использование правильных материалов для отделки стен и изготовления мебели, максимальная чистота, стерилизация того, что можно простерилизовать, применение одноразовых расходных материалов, продуманная технология приготовления пищи и так далее. Тем не менее полностью исключить инфекции невозможно. Ведь их возбудители буквально вездесущи. И, увы, у больничных инфекций есть две скверные особенности. Во-первых, они «нападают» на ослабленных пациентов. Есть целый ряд микроорганизмов, с которыми здоровый человек может более-менее нормально сосуществовать. Их называют условно-патогенными. Но когда снижена иммунная защита или когда нарушены защитные барьеры (такая как кожа и слизистые оболочки), возбудители инфекций начинают свою разрушительную деятельность в организме и могут стать смертельно опасными.

Во-вторых, подбор лекарств для лечения этих инфекций тоже может быть очень сложной задачей. Ведь через больницу проходят ежегодно сотни и тысячи пациентов, у части из них развиваются, скажем, бактериальные инфекции, их лечат антибиотиками. И неизбежно происходит отбор именно таких штаммов бактерий, которые наилучшим образом могут сопротивляться известным антибиотикам. Кошмар врачей — когда они изучают чувствительность очередных обнаруженных возбудителей к имеющимся препаратам и во всех графах таблицы видят букву R — резистентный. То есть этот, и этот, и этот антибиотик просто не поможет. Антибиотикорезистентность бактерий — давно и широко известная проблема, которая относится далеко не только к внутрибольничным инфекциям. Но именно в больницах эта проблема стоит особенно остро. Поэтому все время нужны новые лекарства, которые способны помочь тогда, когда «старые» препараты уже не работают. А если новые, причем не очень часто применяемые в обычных ситуациях, — значит, увы, дорогостоящие. И один из таких препаратов — антибиотик «Завицефта», который врачи сейчас применяют в борьбе против возбудителей нескольких трудноизлечимых больничных инфекций.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала список наиболее важных и опасных патогенов, резистентных ко многим антибиотикам. И когда примерно в то же самое время появилась «Завицефта», выяснилось, что она эффективна против двух из трех первых позиций этого списка — против синегнойной палочки и семейства энтеробактерий (в него входит целый ряд известных патогенов, таких как клебсиеллы). «Завицефта» — комбинированный антибиотик, производимый компанией Pfizer. В нем есть два активных компонента: цефтазидим и авибактам. Вообще комбинированные антибиотики сейчас популярны именно в связи с необходимостью преодолевать антибиотикорезистентность бактерий: бывает так, что два компонента лучше, чем один. В случае «Завицефты», например, второй компонент (авибактам) разрушает один из механизмов, благодаря которым бактерии сопротивляются воздействию первого (цефтазидима). И, к счастью, резистентность к этому препарату пока наблюдается сравнительно редко.

В России «Завицефта» была зарегистрирована в 2017 году. Фактически новое лекарство всегда становится доступным для покупки не сразу, но уже с 2018–2019 годов фонд активно покупает «Завицефту» для подопечных. И мы уже можем назвать многие десятки имен наших подопечных, которых именно этот антибиотик спас от жизнеугрожающих инфекций. Егор Семеряк в 2019 году поступил в отделение трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы с целым букетом проблем. На фоне основного заболевания у юноши развилась тяжелая инфекция, вызванная синегнойной палочкой. Было испробовано несколько антибиотиков, но инфекция продолжала развиваться. И только на фоне «Завицефты» постепенно наметилось улучшение. Егор благополучно перенес трансплантацию, восстановился и выписался.

Ваня Антонов, наш супергерой Фото: из личного архива