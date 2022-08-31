Ход лечения
16.02.2023
Все планово, планируется переход на поддерживающую терапию. Вова жизнерадостен, любознателен, всегда участвует в мастер-классах, проводимых волонтерами.
09.01.2023
Вова получает плановую химиотерапию согласно протоколу лечения. Приезжает в дневной стационар два раза в неделю. Самочувствие удовлетворительное.
05.12.2022
Вова продолжает плановую полихимиотерапию в условиях дневного стационара. С удовольствием участвует в различных онлайн-проектах фонда.
Ваша помощь Вове
31.08.22
|В****в Д.
|1 000 ₽
31.08.22
|2 000 ₽
31.08.22
|И*****в
|50 ₽
31.08.22
|1 000 ₽
31.08.22
|4 888 ₽