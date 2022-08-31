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Вова Гаврилуца

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородРеутов
Возраст9 лет
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У Вовы острый лимфобластный лейкоз. С июня 2022 года он лечится в Московском областном онкодиспансере.

Ход лечения

16.02.2023

Все планово, планируется переход на поддерживающую терапию. Вова жизнерадостен, любознателен, всегда участвует в мастер-классах, проводимых волонтерами.

09.01.2023

Вова получает плановую химиотерапию согласно протоколу лечения. Приезжает в дневной стационар два раза в неделю. Самочувствие удовлетворительное.

05.12.2022

Вова продолжает плановую полихимиотерапию в условиях дневного стационара. С удовольствием участвует в различных онлайн-проектах фонда.

Весь ход лечения

Ваша помощь Вове

31.08.22
В****в Д.1 000 ₽
31.08.22
2 000 ₽
31.08.22
И*****в50 ₽
31.08.22
1 000 ₽
31.08.22
4 888 ₽
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