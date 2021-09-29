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Даша Мурая

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородАрмавир (Краснодарский край)
Возраст19 лет
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Ровно два года назад у Даши диагностировали апластическую анемию — тяжелую болезнь крови. Терапия не принесла ожидаемых результатов, впереди пересадка костного мозга.

Ход лечения

25.03.2022

Дашу выписывают домой. Самочувствие хорошее.

01.12.2021

Почти два месяца с момента трансплантации. Все стабильно, Даша получает противоинфекционную профилактику.

10.11.2021

Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет.

Весь ход лечения

Ваша помощь Даше

28.10.21
9 000 ₽
28.10.21
700 ₽
28.10.21
А*******а Е.50 ₽
28.10.21
1 753 ₽
28.10.21
5 000 ₽
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Статьи о Даше

29.09.2021

Даша не хочет вечно лежать в больнице

Сначала и три месяца ей казались вечностью. А потом она узнала, что другие дети лежат в больнице по несколько лет. И вот тут ей стало не по себе.

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