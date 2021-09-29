Ход лечения
25.03.2022
Дашу выписывают домой. Самочувствие хорошее.
01.12.2021
Почти два месяца с момента трансплантации. Все стабильно, Даша получает противоинфекционную профилактику.
10.11.2021
Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет.
Ваша помощь Даше
28.10.21
|9 000 ₽
28.10.21
|700 ₽
28.10.21
|А*******а Е.
|50 ₽
28.10.21
|1 753 ₽
28.10.21
|5 000 ₽
Статьи о Даше
29.09.2021
Даша не хочет вечно лежать в больнице
Сначала и три месяца ей казались вечностью. А потом она узнала, что другие дети лежат в больнице по несколько лет. И вот тут ей стало не по себе.