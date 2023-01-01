18.12.2020 Иру готовят к выписке.

08.12.2020 У Иры все еще высокие показатели печеночных ферментов (трансаминаз), которые медленно снижаются. Поэтому сорафениб пока еще принимать нельзя. Проводится терапия «Джакави», другими препаратами. В целом состояние девочки хорошее. Мама с Ирой настроены на выписку до Нового года, которая в планах у врачей.

03.11.2020 Ира живет на квартире. Очень скучает по дому и длинным волосам — но вот приедет домой и сразу их отрастит! Сейчас в анализах повышены печеночные пробы; когда они нормализуются, Ира снова будет принимать сорафениб для профилактики рецидива.

09.10.2020 Ире существенно лучше. Она переведена на амбулаторную квартиру. Рисует, изготавливает поделки, наводит красоту и очень рада, что уже живет не в больнице.

23.09.2020 Состояние улучшилось настолько, что фотоферез можно отменить.

25.08.2020 У девочки отмечаются значительные улучшения, врачи будут продолжать фотоферез длительное время.

04.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Иры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Помимо лекарств, Ира также будет получать процедуры фотофереза.

31.07.2020 У Иры легкая форма кожной РТПХ, к сожалению, прогрессировала. Девушке необходимо лечение препаратом «Энтивио». На две упаковки нужно собрать 220 000 рублей.

17.06.2020 Ира принимает терапию. Все очень надеялись, что на день рождения девочку выпишут, но начались проявления РТПХ кожи, надо сначала с ними разобраться.

27.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Иры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

С момента трансплантации прошло больше двух месяцев. Ира в ремиссии. Но препараты с действующим веществом сорафениб надо будет принимать до года; возможно, даже дольше.

25.05.2020 Химеризм у Иры донорский, но врачи переживают, что болезнь может вернуться, поэтому Ира долгое время должна принимать специальные препараты, чтобы этого не случилось. Девушка принимала «Нексавар» с действующим веществом сорафениб. Сейчас Иру можно перевести на другой препарат с тем же действующим веществом «Сорафениб натив», три упаковки лекарства для Иры обойдутся в 134 700 рублей.

27.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Иры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ира переведена из трансплантационного отделения обратно в гематологическое. «Нексавар» нужно принимать до полугода после трансплантации.

21.04.2020 Ира сейчас в ремиссии, трансплантат прижился и функционирует хорошо, не лихорадит уже длительное время, с инфекциями справилась. Ире все еще нужна терапия препаратом «Нексавар», так как в ее случае (особая генетическая «поломка» в опухолевых клетках) именно это лекарство лучше всего помогает бороться с лейкозом. На «Нексавар» необходимо собрать 124 000 рублей, в нем нуждается еще один пациент.

20.03.2020 Трансплантация от мамы проведена неделю назад. Сейчас, что естественно для этого периода, непростое время, высокая опасность инфекций, нужна антибактериальная терапия. Ждем восстановления.

25.02.2020 Ира продолжает планово получать «Нексавар», но поскольку она пока в аплазии, анализы ей сейчас не проводят и трудно оценить эффект лекарства.

14.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Иры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ира лечится препаратами «Нексавар» и «Неотон» с положительной динамикой.

04.02.2020 Ира приехала на лечение в Российскую детскую клиническую больницу с первично-рефрактерным миелобластным лейкозом. Для таргетной терапии Ире необходим противоопухолевый препарат «Нексавар», потом девушке понадобится трансплантация костного мозга. Кроме того, сейчас Ира нуждается в кардиопрепарате «Неотон». Оба лекарства обойдутся в 290 000 рублей.