22.05.2019 Егор приехал на проверку. Клинически сейчас всё хорошо.

04.04.2019 У Егора все хорошо, в конце марта его отпустили домой. На проверку - через месяц.

07.03.2019 Трансплантация проведена почти месяц назад. У Егора были тяжелейшие инфекционные осложнения, но сейчас можно сказать что состояние мальчика стабилизировалось, трансплантат функционирует. Мальчик получает минимальную (по протоколу) антибактериальную и противогрибковую терапию, все показатели анализа крови близки к идеальным, активно занимается лечебной физкультурой. Очень ждем результатов анализа на химеризм.

04.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

06.02.2019 Егор лечится в Российской детской клинической больнице от апластической анемии. Для полного выздоровления ему необходима трансплантация костного мозга, донором мальчика станет его брат. Уже скоро Егору проведут пересадку, а сейчас ему необходим иммуноглобулин «Октагам» стоимостью 347 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для Егора.