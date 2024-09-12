«Джадену» против лишнего железа

Чем опасна нехватка железа знают, пожалуй, все. Но железо может быть и в избытке, и это тоже большая проблема. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказываем в очередной статье про сопроводительную терапию.

Мы привыкли слышать фразы вроде «эта еда полезная, в ней много железа». Действительно, люди должны получать с пищей достаточное количество железа. Если же его не хватает (из-за нарушений диеты, из-за кровотечений, по другим причинам), то развивается состояние, которое так и называется — железодефицитная анемия. Не хватает железа для «строительства» гемоглобина, а значит, уровень гемоглобина падает и начинаются обычные проблемы, связанные с анемией: слабость, бледность, утомляемость, плохая переносимость физических нагрузок и так далее. И вполне возможно, что врач пропишет препараты железа, чтобы поправить дело.

Но, оказывается, бывают особые ситуации, когда слишком много железа — тоже вредно. Это так называемая перегрузка железом. Скажем, случаются врожденные нарушения обмена, такие как первичный гемохроматоз. Генетический дефект приводит к тому, что организм усваивает слишком много железа. Но обычно серьезные проблемы при этом возникают уже в зрелом возрасте. А для наших подопечных более характерна другая проблема — «лишнее» железо, полученное как следствие переливаний крови. В норме количество железа в организме сбалансировано. Сколько всасывается из кишечника, столько и выходит — с потом, с кровотечениями, с отслаивающимися клетками кожи и слизистых. А то железо, что есть, используется для синтеза гемоглобина и других важных веществ. Есть механизмы для запасания железа и для его извлечения из запасов. И все работает стабильно.

Но, оказывается, эта хорошо отлаженная система не приспособлена к тому, чтобы эффективно выводить железо, полученное в составе донорской крови, точнее в ее эритроцитах (красных кровяных клетках). Каждая перелитая доза крови — это дополнительные 200-250 миллиграммов железа, которые организм уже не может использовать себе на пользу. И если переливаний было много — двадцать пять, тридцать, сорок, — становятся видны последствия. А ведь случаев заболеваний, которые требуют многочисленных переливаний донорских эритроцитов, среди наших подопечных немало. Скажем, дети с большой талассемией регулярно «переливаются» уже с младшего возраста. Лечение тяжелых форм апластической анемии или миелодиспластического синдрома невозможно без регулярных переливаний. Ранний период трансплантации костного мозга немыслим без переливаний эритроцитов и тромбоцитов. И так далее.

Для подопечных «Подари жизнь» характерна необычная проблема: «лишнее» железо, полученное как следствие переливаний донорской крови.

Лишнее железо откладывается во внутренних органах, прежде всего в печени, сердце и железах внутренней секреции. И постепенно приводит к их повреждению. Причем повреждению необратимому: в запущенных случаях возможно и нарушение работы печени вплоть до полного ее отказа, и большие проблемы с сердцем. Поэтому врачи, лечащие наших подопечных, все время следят за состоянием этих органов, чтобы вовремя принять меры. Но какие могут быть меры, если сам организм не может выводить лишнее железо? Оказывается, можно ему помочь. Существует класс химических веществ, которые называются хелаторами. Хелаторы связываются с ионами металлов, образуя своего рода «клетку» — и в этой клетке металл куда легче вывести из организма. Есть хелаторная терапия для удаления из организма различных токсичных металлов, таких как ртуть или свинец. Есть, соответственно, и специальные лекарства для удаления лишнего железа.

Две молекулы деферазирокса («Джадену») прочно связывают один ион железа (выделен оранжевым цветом в центре).

И чаще всего в практике наших врачей используется препарат «Джадену» (деферазирокс). Это лекарство принимают в виде таблеток, терапия обычно довольно длительная, но вполне эффективная и в большинстве случаев хорошо переносящаяся. Есть, конечно, и другие препараты, такие как «Десферал» (дефероксамин), который применяют в виде инъекций, — но «Десферал» сейчас можно купить только как незарегистрированное лекарство. Да и таблетки почти всегда удобнее, чем бесконечные уколы. Так что «Десферал», как правило, используется только тогда, когда «Джадену» почему-либо не подходит или недостаточен. Кому-то нужен «Джадену» еще на этапе стационарного лечения, кто-то получает его в составе «чемоданчика на выписку». И ежегодно он требуется десяткам наших подопечных: скажем, мы подсчитали, что за 2023 года фонд совершил 40 закупок «Джадену», а за первую половину 2024 года — 27 закупок.

Ева ждет повторной ТКМ и много месяцев получала «Джадену»