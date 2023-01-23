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Аделина Калиева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город п. Приволжский (Саратовская область)
Возраст8 лет
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Аделина готовится к повторной трансплантации костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

У Алины были головные боли, но сейчас с ними стало лучше. Трансплантат функционирует слабее нужного, но переливания крови не нужны. РТПХ без реактивации. Так что в целом все стабильно.

16.09.2023

У Аделины все достаточно стабильно. Получает терапию для лечения перегрузки железом.

01.09.2023

Почти пять месяцев после трансплантации. По-прежнему основная проблема связана с печенью и желудочно-кишечным трактом. Аделина в августе была переведена в стационар кратковременного лечения, получает терапию, состояние стабильное.

Весь ход лечения

Ваша помощь Аделине

23.01.23
Р*****о О.500 ₽
23.01.23
12 ₽
23.01.23
300 ₽
23.01.23
200 ₽
23.01.23
Н***а Е.97 544 ₽
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Статьи об Аделине

22.03.2023

Спасибо, помощь оказана

Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева все так же нужны доноры с первой группой крови, резус-фактор любой.

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