|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Приволжский (Саратовская область)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
31.10.2023
У Алины были головные боли, но сейчас с ними стало лучше. Трансплантат функционирует слабее нужного, но переливания крови не нужны. РТПХ без реактивации. Так что в целом все стабильно.
16.09.2023
У Аделины все достаточно стабильно. Получает терапию для лечения перегрузки железом.
01.09.2023
Почти пять месяцев после трансплантации. По-прежнему основная проблема связана с печенью и желудочно-кишечным трактом. Аделина в августе была переведена в стационар кратковременного лечения, получает терапию, состояние стабильное.
Ваша помощь Аделине
|Р*****о О.
|500 ₽
|12 ₽
|300 ₽
|200 ₽
|Н***а Е.
|97 544 ₽
Статьи об Аделине
Спасибо, помощь оказана
Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева все так же нужны доноры с первой группой крови, резус-фактор любой.