Сопроводительная терапия уменьшает риски

«Таблетки пьем горстями»: многочисленные лекарства, которые принимают дети, не только лечат от основного заболевания, но и защищают от побочных явлений и осложнений, связанных и с болезнью, и с лечением.
Полвека назад появились первые протоколы химиотерапии, по-настоящему спасающие жизни. А вместе с ними и надежда, что еще немного — и мы победим. Но жизнь оказалась сложнее. И дело не только в том, что не для всех опухолей удается найти спасительные протоколы. Проблема еще и в том, что противоопухолевое лечение очень тяжело переносится. Чем выше дозы лекарств, тем они действеннее, но тем тяжелее для организма. Но если опухоль будет побеждена, а человек не справится с осложнениями, то какая же это победа?
Именно поэтому в погоне за новыми и новыми лекарствами от рака очень скоро стало ясно, что основного лечения недостаточно. Необходимо одновременно бороться с побочными явлениями — самыми разными, от жизнеугрожающих до просто тяжелых и неприятных (ведь качество жизни тоже важно). Так появилась концепция сопроводительной терапии.
Когда она нужна?
Инфекционные осложнения
Интенсивная химиотерапия подавляет функцию костного мозга. В частности, резко снижается число лейкоцитов. А значит, пока организм не восстановится, повышается опасность инфекций, в том числе тех, которые безвредны для здоровых людей. Следовательно, необходимы антибиотики, противогрибковые препараты, а после трансплантации костного мозга — еще и противовирусные лекарства. Необходимы иммуноглобулины для укрепления иммунной защиты. Необходимы лекарства, которые стимулируют выработку лейкоцитов (гранулоцитов) и тем самым сокращают время восстановления.
Тошнота и рвота
Наверное, это самые известные побочные эффекты химиотерапии. И одни из самых мучительных. Тошнота и рвота — это не просто неприятно. Это означает, что ребенок не может нормально питаться. Организм теряет силы, нужные для борьбы с болезнью. Поэтому постоянно нужны особые лекарства для борьбы с тошнотой и рвотой — антиэметики. А чтобы не возникло недостатка питательных веществ, еще и смеси для лечебного питания.
Токсичность для внутренних органов
Все препараты химиотерапии токсичны для различных органов. Что-то особенно плохо для сердца, что-то для нервной системы, что-то для желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. Соответственно, в зависимости от того, какие лекарства применяются и какие органы бывают поражены, могут и должны использоваться различные препараты сопроводительной терапии, чтобы смягчить эти токсические эффекты.
Обменные нарушения
Противоопухолевое лечение очень сильно влияет на обмен самых разных веществ и самыми разными путями. Скажем, одна из многих возможных историй: в начале лечения распадается большое количество опухолевых клеток (синдром лизиса опухоли), и организм просто не справляется с переработкой всех продуктов распада. Или такая частая история, как развитие белково-витаминной недостаточности. Или гормональные сбои. Значит, нужны лекарства, которые позволяют выводить из организма нежелательные вещества. А в случае дефицита необходимых веществ нужно, наоборот, их введение в организм (заместительная терапия).
Иммунные нарушения
Они характерны для периода (особенно раннего периода) после трансплантации костного мозга, и самый классический пример — это реакция «трансплантат против хозяина», для профилактики и лечения которой используется множество различных препаратов. Но и у тех наших подопечных, кому не проводили трансплантацию, тоже бывают серьезные иммунные сбои, обусловленные как основным заболеванием, так и проведенным лечением.
И многое другое
От синдрома Кушинга до депрессии, от болей до кожной сыпи. Но, к счастью, благодаря лекарствам (а также переливаниям компонентов крови, постоянному контролю и правильному уходу, но все-таки в первую очередь благодаря лекарствам) многие побочные эффекты можно существенно смягчить.
Фонд постоянно покупает препараты сопроводительной терапии, от копеечного «Бисептола» до лекарств, каждый флакон которых стоит сотни тысяч рублей. И мы решили подробнее рассказать о некоторых регулярно возникающих потребностях и расходах. Поэтому, наряду с серией статей про использование современных противоопухолевых препаратов и иммунопрепаратов в протоколах лечения разных заболеваний, на сайте фонда постепенно появится и небольшая серия статей о конкретных лекарствах сопроводительной терапии. В следующем месяце расскажем о противогрибковой «Крезембе».
Спасибо всем, кто помогает!
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