Сопроводительная терапия уменьшает риски

«Таблетки пьем горстями»: многочисленные лекарства, которые принимают дети, не только лечат от основного заболевания, но и защищают от побочных явлений и осложнений, связанных и с болезнью, и с лечением.

Полвека назад появились первые протоколы химиотерапии, по-настоящему спасающие жизни. А вместе с ними и надежда, что еще немного — и мы победим. Но жизнь оказалась сложнее. И дело не только в том, что не для всех опухолей удается найти спасительные протоколы. Проблема еще и в том, что противоопухолевое лечение очень тяжело переносится. Чем выше дозы лекарств, тем они действеннее, но тем тяжелее для организма. Но если опухоль будет побеждена, а человек не справится с осложнениями, то какая же это победа?

Именно поэтому в погоне за новыми и новыми лекарствами от рака очень скоро стало ясно, что основного лечения недостаточно. Необходимо одновременно бороться с побочными явлениями — самыми разными, от жизнеугрожающих до просто тяжелых и неприятных (ведь качество жизни тоже важно). Так появилась концепция сопроводительной терапии. Когда она нужна? Инфекционные осложнения Интенсивная химиотерапия подавляет функцию костного мозга. В частности, резко снижается число лейкоцитов. А значит, пока организм не восстановится, повышается опасность инфекций, в том числе тех, которые безвредны для здоровых людей. Следовательно, необходимы антибиотики, противогрибковые препараты, а после трансплантации костного мозга — еще и противовирусные лекарства. Необходимы иммуноглобулины для укрепления иммунной защиты. Необходимы лекарства, которые стимулируют выработку лейкоцитов (гранулоцитов) и тем самым сокращают время восстановления. Тошнота и рвота Наверное, это самые известные побочные эффекты химиотерапии. И одни из самых мучительных. Тошнота и рвота — это не просто неприятно. Это означает, что ребенок не может нормально питаться. Организм теряет силы, нужные для борьбы с болезнью. Поэтому постоянно нужны особые лекарства для борьбы с тошнотой и рвотой — антиэметики. А чтобы не возникло недостатка питательных веществ, еще и смеси для лечебного питания.

Токсичность для внутренних органов Все препараты химиотерапии токсичны для различных органов. Что-то особенно плохо для сердца, что-то для нервной системы, что-то для желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. Соответственно, в зависимости от того, какие лекарства применяются и какие органы бывают поражены, могут и должны использоваться различные препараты сопроводительной терапии, чтобы смягчить эти токсические эффекты. Обменные нарушения Противоопухолевое лечение очень сильно влияет на обмен самых разных веществ и самыми разными путями. Скажем, одна из многих возможных историй: в начале лечения распадается большое количество опухолевых клеток (синдром лизиса опухоли), и организм просто не справляется с переработкой всех продуктов распада. Или такая частая история, как развитие белково-витаминной недостаточности. Или гормональные сбои. Значит, нужны лекарства, которые позволяют выводить из организма нежелательные вещества. А в случае дефицита необходимых веществ нужно, наоборот, их введение в организм (заместительная терапия).