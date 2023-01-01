Гранулоциты составляют большинство лейкоцитов крови. При микроскопическом исследовании окрашенных клеток в гранулоцитах выявляются специфические «зернышки» - гранулы (отсюда и название клеток).

Выделяют три разновидности гранулоцитов: нейтрофильные, эозинофильные и базофильные гранулоциты, или просто нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, которые различают посредством специального окрашивания. Эти виды гранулоцитов различаются по своей роли в организме. Подавляющее большинство гранулоцитов составляют нейтрофилы, которые играют центральную роль в защите организма от бактериальных инфекций.

«Cрок жизни» гранулоцитов в крови достаточно короток (так, нейтрофилы разрушаются в течение 2-3 суток). Они постоянно активно вырабатываются в костном мозге.

В редких случаях при тяжелых жизнеугрожающих инфекциях больным в состоянии аплазии бывают необходимы переливания донорских гранулоцитов.