Глюкокортикостероиды, глюкокортикоиды (ГКС) – природные или синтетические препараты, обладающие свойствами гормонов коры надпочечников. Среди синтетических ГКС применяются такие препараты, как преднизолон, метилпреднизолон, преднизон, дексаметазон и некоторые другие. К природным ГКС относятся кортизон, гидрокортизон и т.п.

ГКС оказывают противовоспалительное, иммуносупрессивное, противоаллергическое и антитоксическое действие на организм.

В гематологии ГКС применяются при лечении острого лимфобластного лейкоза, лимфомы Ходжкина, аутоиммунных заболеваний (например, аутоиммунных гемолитических анемий), апластической анемии (так, ГКС включают в терапию антитимоцитарным или антилимфоцитарным иммуноглобулином для профилактики сывороточной болезни), анемии Даймонда–Блэкфана и других болезней. При аллогенной трансплантации костного мозга ГКС широко используют для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина». Существуют и другие области применения этих высокоэффективных препаратов, жизненно необходимых для лечения многих болезней и состояний.

Длительное применение ГКС, особенно в высоких дозах, может вызвать развитие побочных эффектов, комбинация которых носит название синдрома Кушинга. Этот синдром имеет типичные внешние проявления: избыточное отложение жира в области лица, шеи и туловища, румянец из-за расширения капилляров, угревая сыпь, стрии – полосы растяжения на коже. Часто возникает задержка жидкости, повышается артериальное давление. Возможно увеличение содержания глюкозы в крови (гипергликемия) вплоть до развития стероидного сахарного диабета. Больные могут жаловаться на резкие колебания настроения, депрессию, нарушения сна.

В результате терапии ГКС иногда развивается остеопороз – уменьшение плотности костной ткани, которое может сопровождаться болями и спонтанными переломами. Другое возможное тяжелое осложнение – асептический некроз (разрушение кости из-за нарушения ее кровоснабжения), который чаще всего поражает головку бедренной или плечевой кости.

У разных больных побочные эффекты выражены в разной степени. Большинство осложнений обратимо и постепенно проходит после отмены ГКС, но некоторые проблемы могут сохраняться и требуют специального лечения.