Факторы роста

Гемопоэтическими факторами роста называют вещества, регулирующие продукцию и функционирование тех или иных клеток крови. Среди факторов роста широко известны эритропоэтин, Г-КСФ и ГМ-КСФ, используемые в клинической практике.

Эритропоэтин (ЭПО) регулирует продукцию эритроцитов. Введение ЭПО ведет к быстрому увеличению количества эритроцитов и повышению содержания гемоглобина в крови. Соответственно, этот препарат применяется для лечения анемии, вызванной недостаточной продукцией эритроцитов, – например, при хронической почечной недостаточности. Однако бесконтрольное применение ЭПО опасно для здоровья. Среди возможных побочных эффектов применения ЭПО – повышение артериального давления, образование микротромбов и др.

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) – основной фактор роста, стимулирующий выработку гранулоцитов. Г-КСФ регулирует продукцию и дифференцировку предшественников нейтрофилов (основной разновидности гранулоцитов), активирует их функцию и увеличивает продолжительность жизни этих клеток. Введение препаратов Г-КСФ (нейпоген, лейкостим, граноцит) используется при лейкопении, вызванной различными причинами. Также важной областью применения Г-КСФ является мобилизация гемопоэтических стволовых клеток, то есть стимуляция их выхода из костного мозга в кровь. Мобилизация дает возможность собрать достаточное количество этих клеток путем афереза и использовать для трансплантации стволовых клеток периферической крови.

Среди побочных эффектов введения Г-КСФ можно назвать боли в костях и кратковременное недомогание, напоминающее симптомы гриппа. Вопрос об отдаленных вредных последствиях использования Г-КСФ для доноров постоянно изучается, однако пока такие осложнения не обнаружены.

Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) усиливает выработку не только гранулоцитов, но и моноцитов. Препараты ГМ-КСФ (например, лейкомакс) используются приблизительно в тех же ситуациях, что и Г-КСФ. Их применение чаще осложняется побочными эффектами.

Факторами роста различных клеток крови служат и другие вещества – например, различные интерлейкины (сигнальные молекулы, играющие важную роль в функционировании кроветворной и иммунной систем). Так, интерлейкин-2 является фактором роста лимфоцитов, и соответствующие препараты (пролейкин и др.) применяются для иммунотерапии онкозаболеваний, стимулируя иммунную систему организма на борьбу с опухолевыми клетками.