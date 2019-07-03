После трансплантации прошло уже три месяца. Катя продолжает лечить посттрансплантационные осложнения. Есть минимальные проявления РТПХ. Трансплантат функционирует, но пока неважно. Девочка получает необходимую терапию, и ей лучше. С крайне тяжелым состоянием удалось справиться, Катя идет на поправку.