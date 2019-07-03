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Катя Шипицева

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
Городг. Киров
Возраст7 лет
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Ход лечения

01.12.2019

Катя справилась с проблемами, ее выписали домой.

12.07.2019

Катя наконец вернулась из трансплантационного отделения обратно в отделение гематологии, где и будет наблюдаться.

03.07.2019

После трансплантации прошло уже три месяца. Катя продолжает лечить посттрансплантационные осложнения. Есть минимальные проявления РТПХ. Трансплантат функционирует, но пока неважно. Девочка получает необходимую терапию, и ей лучше. С крайне тяжелым состоянием удалось справиться, Катя идет на поправку.

Весь ход лечения

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