Ход лечения
01.12.2019
Катя справилась с проблемами, ее выписали домой.
12.07.2019
Катя наконец вернулась из трансплантационного отделения обратно в отделение гематологии, где и будет наблюдаться.
03.07.2019
После трансплантации прошло уже три месяца. Катя продолжает лечить посттрансплантационные осложнения. Есть минимальные проявления РТПХ. Трансплантат функционирует, но пока неважно. Девочка получает необходимую терапию, и ей лучше. С крайне тяжелым состоянием удалось справиться, Катя идет на поправку.