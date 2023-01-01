23.11.2020 Мальчика отпустили домой, анализы в норме, синегнойной инфекции нет. Продолжается плановая терапия в режиме амбуланса.

22.10.2020 У Вани опять инфекция: синегнойная палочка. Придется возобновить терапию антибиотиками.

17.10.2020 У Вани продолжается терапия консолидации. По лейкозу лечение идет планово, если не считать того, что у мальчика развилась аллергия на «Аспарагиназу», входящую в протокол лечения, и сейчас ему нужен «Онкаспар». Ваня очень устал от лечения, и родители изо всех сил стараются его успокаивать.

31.08.2020 Ваня наконец-то отпущен домой на амбуланс. Врачи считают, что именно «Завицефта» спасла ему жизнь, потому что только этот антибиотик помог ему от синегнойной инфекции.

17.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

12.08.2020 К сожалению, анализы у Вани упали, появилась фебрильная нейтропения и, увы, снова выявлена синегнойная инфекция. Это не может не огорчать, ведь по протоколу Ваня должен был быть дома и приезжать в больницу только раз в неделю. Но сейчас о выписке не может идти и речи, Ваня снова нуждается в терапии «Завицефтой». Родители надеются, что после этого этапа лечения их все-таки уже отпустят домой. Мы просим вас снова помочь оплатить лекарство для мальчика, оно обойдется в 159 000 рублей.

27.07.2020 Мальчику намного лучше, восстанавливает сейчас показатели работы печени и почек.

21.07.2020 Заканчивают терапию «Завицефтой». Мальчику намного лучше, синегнойная инфекция больше не определяется. Мама надеется, что скоро их отпустят домой на перерыв в лечении.

13.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

09.07.2020 В июне Ваня поступил в Московский областной онкодиспансер с острым лимфобластным лейкозом и сразу же в тяжелом состоянии оказался в реанимации. У мальчика была двусторонняя пневмония, самые разнообразные инфекции: вирусные, грибковые, бактериальные... Врачам удалось побороть пневмонию, мальчика наконец-то перевели в отделение. Но у Вани по-прежнему повышена температура, есть опасная инфекция (синегнойная палочка), поэтому он очень нуждается в антибиотиках «Завицефта» и «Тигацил», стоимость лекарств 375 000 рублей.