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Кира Горелова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городд. Качалово (Ивановская обл.)
Возраст12 лет
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Кира лечится от острого миелобластного лейкоза. Сейчас девочке нужен антибиотик «Завицефта» для борьбы с возникшей бактериальной инфекцией.

Ход лечения

26.01.2022

Кира выписана.

11.01.2022

Два с половиной месяца после трансплантации. Результаты обследования удовлетворительные. Кира в стационаре кратковременного лечения.

24.11.2021

Трансплантат прижился, функционирует, Кира получает плановую терапию, в том числе для борьбы с инфекциями.

Весь ход лечения

Ваша помощь Кире

05.09.21
2 000 ₽
05.09.21
1 000 ₽
05.09.21
100 ₽
06.09.21
С****ь К.1 200 ₽
06.09.21
К***в1 000 ₽
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