Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|д. Качалово (Ивановская обл.)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
26.01.2022
Кира выписана.
11.01.2022
Два с половиной месяца после трансплантации. Результаты обследования удовлетворительные. Кира в стационаре кратковременного лечения.
24.11.2021
Трансплантат прижился, функционирует, Кира получает плановую терапию, в том числе для борьбы с инфекциями.
Ваша помощь Кире
05.09.21
|2 000 ₽
05.09.21
|1 000 ₽
05.09.21
|100 ₽
06.09.21
|С****ь К.
|1 200 ₽
06.09.21
|К***в
|1 000 ₽