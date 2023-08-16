Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Глеб Ануфриев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСаратов
Возраст8 лет
Поделиться:
У Глеба рецидив острого лимфобластного лейкоза. У мальчика состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

Два с половиной месяцеа после трансплантации. В целом все неплохо. Сохраняется анемия, но с постепенным улушением. Было введение «Энтивио».

03.10.2023

Глеб планово переведен в стационар кратковременного лечения. Сейчас нужно продолжать профилактику РТПХ препаратом «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!

16.08.2023

На днях Глебу ввели донорские клетки. В самый ранний период после трансплантации ребенок очень уязвим перед инфекциями, а в анализах у Глеба обнаружены микробы, которые нечувствительны к большинству антибиотиков. Только современный антибиотик «Завицефта» поможет избежать опасной инфекции. Необходимое количество препарата стоит 234 867 рублей. 

Весь ход лечения

Ваша помощь Глебу

04.10.23
Анонимное пожертвование150 ₽
04.10.23
2 000 ₽
04.10.23
164 ₽
04.10.23
300 ₽
04.10.23
К********й101 285 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari