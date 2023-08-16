Ход лечения
31.10.2023
Два с половиной месяцеа после трансплантации. В целом все неплохо. Сохраняется анемия, но с постепенным улушением. Было введение «Энтивио».
03.10.2023
Глеб планово переведен в стационар кратковременного лечения. Сейчас нужно продолжать профилактику РТПХ препаратом «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!
16.08.2023
На днях Глебу ввели донорские клетки. В самый ранний период после трансплантации ребенок очень уязвим перед инфекциями, а в анализах у Глеба обнаружены микробы, которые нечувствительны к большинству антибиотиков. Только современный антибиотик «Завицефта» поможет избежать опасной инфекции. Необходимое количество препарата стоит 234 867 рублей.
Ваша помощь Глебу
|Анонимное пожертвование
|150 ₽
|2 000 ₽
|164 ₽
|300 ₽
|К********й
|101 285 ₽