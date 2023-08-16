На днях Глебу ввели донорские клетки. В самый ранний период после трансплантации ребенок очень уязвим перед инфекциями, а в анализах у Глеба обнаружены микробы, которые нечувствительны к большинству антибиотиков. Только современный антибиотик «Завицефта» поможет избежать опасной инфекции. Необходимое количество препарата стоит 234 867 рублей.