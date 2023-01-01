05.12.2019 У Егора хорошая динамика в состоянии. На фоне приема «Нефротранса» выровнялись показатели крови и электролитов. Признаков РТПХ нет. Трансплантат функционирует. Егора планируют выписать домой к Новому году. Мальчик стал очень общительным, играет с волонтерами, очень ждет выписки, дома его ждут папа и своя новая комната.

23.10.2019 Пока еще разрешились не все проблемы: иногда снижаются лейкоциты, слабо работают почки. Мальчику нужен зарубежный препарат «Нефротранс», который понадобится ему, когда он поедет домой.

18.09.2019 Мальчика вчера перевели из бокса обратно в отделение гематологии, как раз накануне дня рождения. Очень ждали этого.

28.08.2019 У Егора было тяжелейшее состояние, буквально критическое. Но сейчас наконец-то наметилось улучшение: мамин костный мозг (трансплантация 8 августа) прижился, дыхательная недостаточность стабилизировалась, аппетит и настроение потихоньку нормализуются. Все еще нужно много лекарств, в том числе очень дорогостоящих: мальчик ослаблен, из-за токсичости терапии страдают внутренние органы. Но теперь мы все же надеемся на лучшее.

23.07.2019 У Егора повторное отторжение трансплантата. Сейчас планируется третья трансплантация, от мамы. Тяжелая ситуация с инфекциями, вообще состояние сложное.

02.07.2019 Повторная трансплантация от неродственного донора проведена 21 июня. Сейчас состояние стабильное, но Егор периодически жалуется на боли: болит то тут, то там... Организм мальчика очень истощен и физически, и психологически, проблем много, но сейчас все под контролем.

11.06.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма для лечения мальчика была собрана благодаря благотворительному забегу юристов Legal Run-2019. Спасибо!

08.06.2019 После трансплантации в апреле у Егора было улучшение, но сейчас полное отторжение, вновь очень серьезный инфекционный процесс. Планируется повторная пересадка. Мальчик нуждается в антибиотике «Колистин», который поможет в борьбе с осложнениями, его стоимость 260 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Егора.

03.04.2019 У Егора вновь ухудшение, он вернулся в больницу с многочисленными инфекциями и очень низкими показателями крови. Планируется трансплантация костного мозга.

06.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Егора. Спасибо!

Достигнут частичный ответ на лечение, Егор уехал домой. Принимает лекарства, в том числе «Энплейт», на этом фоне состояние стабильное.

05.06.2018 С осени 2016 года Егорка лечится в Российской детской клинической больнице. Он получал терапию по поводу апластической анемии, и сначала эта терапия подействовала. Но когда три месяца назад мальчик приехал на очередную проверку, выяснилось, что болезнь опять активизировалась, надо начинать все сначала.

Возможно, в будущем Егору потребуется трансплантация костного мозга. Но сейчас он снова получает терапию, и есть признаки ответа на лечение. Чтобы успешно продолжить терапию, мальчику нужно два препарата. Это «Энплейт» для стимуляции выработки тромбоцитов и «Вифенд» для профилактики опасных грибковых инфекций у Егора и других детей из того же отделения больницы. Суммарная стоимость препаратов — 323 760 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для этого милого, скромного и любознательного мальчика.