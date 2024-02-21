«Креземба» против!

И очень решительно против возбудителей вездесущих грибковых инфекций. И это — настоящее спасение для детей. Именно поэтому рассказом о «Крезембе» мы продолжаем серию статей про «Сопроводительную терапию».
С момента появления «Подари жизнь» (а на самом деле еще раньше, когда не было фонда, но работала инициативная группа) мы покупали для подопечных противогрибковые препараты. Да, блоки интенсивной химиотерапии, или же сама болезнь, резко снижают иммунитет, и дети оказываются безоружны перед самыми разными инфекциями. И даже те возбудители инфекций, которые почти безвредны для обычных людей, в этой ситуации становятся очень опасны.
При этом возбудители грибковых инфекций, увы, вездесущи. Какие-то из них всегда с нами, как дрожжевые грибы рода кандида. Другие легко распространяются с пылью, плесенью, определенными продуктами. Соблюдение всех требований стерильности, конечно, снижает вероятность заражения, но не исключает ее полностью. Более того, бывает и так, что ребенок поступает в клинику уже с тяжелой инфекцией, и приходится сначала бороться с ней, а потом уже начинать основную терапию. Или же разбираться с двумя проблемами одновременно.
Конечно, существуют противогрибковые лекарства. Многие из них давно известны и стоят не очень дорого. Беда в том, что для наших подопечных они зачастую недостаточно эффективны, а при введении в высоких дозах — токсичны. Так, амфотерицин В, заслуженный препарат для лечения грибковых инфекций, в высоких дозах (а ведь именно высокие дозы обычно и нужны, причем в течение долгого времени) может вызвать серьезные осложнения на почки и другие органы. Новые препараты могут быть эффективнее и лучше переноситься, но они дорого стоят и далеко не всегда есть в клиниках в нужных количествах. Именно поэтому фонд постоянно покупал и покупает их для детей. «Амфолип» («Амбизом»), «Максканд» («Кансидас»), «Вориконазол» («Вифенд»), «Ноксафил» — каждое из этих лекарств, появившись на российском рынке в свое время, улучшало шансы в борьбе с тяжелыми инфекциями, а значит, и в целом в борьбе за выздоровление.
Сейчас в России есть еще один новый препарат — «Креземба». И он, как в свое время и другие новые лекарства, дает надежду тем, кого раньше не получалось вылечить.
Несколько лет назад в России появился еще один препарат — «Креземба» (действующее вещество изавуконазол). И он, как в свое время и другие новые лекарства, дает надежду тем, кого раньше не получалось вылечить. «Креземба» эффективна против инфекций, которые вызываются плесневыми грибами: аспергиллеза и мукормикоза. Возможно, чаще всего в ней нуждаются наши подопечные, у которых на фоне лечения возник так называемый риноорбитальный мукормикоз. Эта инфекция быстро развивается и крайне опасна: она поражает придаточные пазухи носа и глазные орбиты, а отсюда всего шаг, с одной стороны, до проникновения в центральную нервную систему, а с другой — до разрушения тканей лица. Но грибковая инфекция может поразить и другие органы — в частности, легкие или желудочно-кишечный тракт.
У «Крезембы», кроме эффективности и хорошей переносимости, есть и другие достоинства.
Это лекарство действует и тогда, когда инфекция уже проникла в центральную нервную систему: оно способно проникать через так называемый гематоэнцефалический барьер (который не пропускает многие другие препараты).
«Креземба» доступна как в форме, предназначенной для внутривенного введения, так и в виде капсул, и если одна форма лекарства почему-либо не годится, то в распоряжении врачей есть и другая.
В 2021 году, вскоре после регистрации «Крезембы» в России, фонд начал активно покупать ее для подопечных. И к настоящему моменту ее уже получили десятки детей. С кем-то из них вы хорошо знакомы (мы объявляли сбор на препарат на сайте): Ярослав Кораблин, Саша Симдянова, Артем Казмиров. Да и истории детей, которым «Креземба» уже помогла, тоже есть на сайте.
У Снежанны Заводчиковой уже при поступлении в Центр имени Дмитрия Рогачева были очень тяжелые инфекционные осложнения, девочка сразу попала в реанимацию. Выяснилось, что в самом начале противолейкозной терапии, проведенной в региональной больнице, у девочке возник мукормикоз с поражением головного мозга. Так что сразу зашла речь именно о «Крезембе». Благодаря интенсивной противогрибковой терапии в течение многих месяцев, а также замене «химии» на иммунотерапию с самыми тяжелыми проблемами удалось справиться. Сейчас Снежанна на этапе поддерживающей терапии.
Аделина Калиева в начале 2023 года поступила в Центр имени Дмитрия Рогачева во второй раз: произошла трансформация миелодиспластического синдрома в острый лимфобластный лейкоз. А вскоре обнаружилась и редкая грибковая инфекция мягких тканей — фузариоз. Причем на фоне стандартной противогрибковой терапии инфекция продолжала развиваться, так что пришлось добавить «Крезембу». И до, и после трансплантации Аделина получала это лекарство, и удалось добиться улучшения. Сейчас Аделина уже выписана.
В 2023 году расходы на «Крезембу» для наших подопечных составили, по оценкам, более 17 млн рублей. Да, пока еще этот препарат, как и практически все новые, недавно появившиеся лекарства, стоит очень дорого. Но это действительно новая надежда для тех, кому приходится одновременно бороться с болезнью и тяжелыми инфекционными осложнениями. И мы очень просим вас поддерживать детей.
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«Креземба» против!
И очень решительно против возбудителей вездесущих грибковых инфекций. И это — настоящее спасение для детей. Именно поэтому рассказом о «Крезембе» мы продолжаем серию статей про «Сопроводительную терапию».
Сопроводительная терапия уменьшает риски
«Таблетки пьем горстями»: многочисленные лекарства, которые принимают дети, не только лечат от основного заболевания, но и защищают от побочных явлений и осложнений, связанных и с болезнью, и с лечением.
Проект февраля: медицинское оборудование
Один из ключевых проектов «Подари жизнь»: покупка лечебного, диагностического и лабораторного оборудования для больниц. Фонд ставил себе такую задачу с первых лет работы. И продолжает заниматься этим и сейчас.