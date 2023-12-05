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335 104 ₽327 104 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Петровское (Тамбовская область)
|Возраст
|8 месяцев
Ход лечения
05.12.2023
Кроме основной терапии, Ярослав с ноября получает противогрибковый препарат «Креземба». Он нужен в связи с грибковой инфекцией, которая поразила легкое. Прием лекарства планируется довольно долго, так как впереди у мальчика пересадка костного мозга: к ней нужно хорошо подготовиться. Стоимость очередного курса 335 104 рубля.
Ваша помощь Ярославу
05.12.23
|8 000 ₽