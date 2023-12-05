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Ярослав Кораблин

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335 104 ₽327 104 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Петровское (Тамбовская область)
Возраст8 месяцев
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Сначала Ярослав как-то странно болел и дело дошло до больницы, где и было проведено обследование. В конце октября мальчик попал в Центр Димы Рогачева, где сейчас проходит лечение.

Ход лечения

05.12.2023

Кроме основной терапии, Ярослав с ноября получает противогрибковый препарат «Креземба». Он нужен в связи с грибковой инфекцией, которая поразила легкое. Прием лекарства планируется довольно долго, так как впереди у мальчика пересадка костного мозга: к ней нужно хорошо подготовиться. Стоимость очередного курса 335 104 рубля.

Ваша помощь Ярославу

05.12.23
8 000 ₽
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