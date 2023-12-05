Кроме основной терапии, Ярослав с ноября получает противогрибковый препарат «Креземба». Он нужен в связи с грибковой инфекцией, которая поразила легкое. Прием лекарства планируется довольно долго, так как впереди у мальчика пересадка костного мозга: к ней нужно хорошо подготовиться. Стоимость очередного курса 335 104 рубля.