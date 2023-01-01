Оппортунистические инфекции – это инфекции, вызванные возбудителями, которые не вызывают заболевания у человека с нормальным иммунитетом, но могут быть смертельно опасны для больных с резко сниженным иммунитетом.

Оппортунистические инфекции представляют серьезную, часто жизнеугрожающую, проблему при лечении гематологических и онкологических заболеваний, так как химиотерапия обычно сопровождается снижением числа лейкоцитов (лейкопенией) и, соответственно, угнетением иммунитета. Наиболее сложным является ранний период после трансплантации костного мозга, когда собственный иммунитет организма особенно резко снижен.

Оппортунистические инфекции могут быть вызваны различными бактериями, вирусами или простейшими. Очень серьезную и распространенную проблему для больных в состоянии аплазии представляют грибковые инфекции, прежде всего вызванные грибами родов кандида (кандидоз) и аспергилл (аспергиллез). Для лечения и профилактики инфекций больным необходимы современные антибактериальные, противогрибковые и противовирусные препараты, иногда в течение долгого времени.

Оппортунистические инфекции возникают и при других иммунодефицитных состояниях – как приобретенных (например, СПИД), так и врожденных.