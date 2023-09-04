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Снежанна Заводчикова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКамбарка (Удмуртская Республика)
Возраст4 года
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Снежанна заболела в конце февраля 2023 года. Обследование показало острый лейкоз.

Ход лечения

19.10.2023

Средства собраны, спасибо! Терапия продолжается.

10.10.2023

Снежанне необходимо продолжать противогрибковую терапию «Крезембой». Стоимость необходимого количества лекарства 670 208 рублей.

04.09.2023

Снежанна в стационаре кратковременного лечения. По лейкозу ремиссия. По поводу одного из инфекционных очагов пришлось провести операцию, сейчас продолжается комбинированная противоинфекционная терапия, по-прежнему необходима «Креземба». Стоимость ближайшего курса 335 104 рубля. Мы снова открываем сбор!

Весь ход лечения

Ваша помощь Снежанне

19.10.23
200 ₽
19.10.23
1 200 ₽
19.10.23
1 000 ₽
19.10.23
1 200 ₽
19.10.23
6 300 ₽
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Статьи о Снежанне

10.10.2023

«Нам надо капаться»

У четырехлетней Снежанны два врага: лейкоз и грибковая инфекция, из-за которой несколько месяцев девочка почти не вставала с кровати и очень много спала. Но сдаваться спящая красавица точно не собирается. «Нам надо капаться», — говорит она маме.

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