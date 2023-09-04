|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Камбарка (Удмуртская Республика)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
19.10.2023
Средства собраны, спасибо! Терапия продолжается.
10.10.2023
Снежанне необходимо продолжать противогрибковую терапию «Крезембой». Стоимость необходимого количества лекарства 670 208 рублей.
04.09.2023
Снежанна в стационаре кратковременного лечения. По лейкозу ремиссия. По поводу одного из инфекционных очагов пришлось провести операцию, сейчас продолжается комбинированная противоинфекционная терапия, по-прежнему необходима «Креземба». Стоимость ближайшего курса 335 104 рубля. Мы снова открываем сбор!
Ваша помощь Снежанне
|200 ₽
|1 200 ₽
|1 000 ₽
|1 200 ₽
|6 300 ₽
Статьи о Снежанне
«Нам надо капаться»
У четырехлетней Снежанны два врага: лейкоз и грибковая инфекция, из-за которой несколько месяцев девочка почти не вставала с кровати и очень много спала. Но сдаваться спящая красавица точно не собирается. «Нам надо капаться», — говорит она маме.