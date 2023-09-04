10.10.2023

«Нам надо капаться»

У четырехлетней Снежанны два врага: лейкоз и грибковая инфекция, из-за которой несколько месяцев девочка почти не вставала с кровати и очень много спала. Но сдаваться спящая красавица точно не собирается. «Нам надо капаться», — говорит она маме.