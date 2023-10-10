У Снежанны два врага: лейкоз и грибковая инфекция, из-за которой много месяцев девочка почти не вставала с кровати и очень много спала. Но сдаваться спящая красавица не собирается. «Нам надо капаться», — говорит она маме.

Сейчас благодаря противогрибковому препарату «Креземба» Снежанне наконец стало лучше. Она старается больше двигаться, потому что ей ужасно надоело лежать. У нее снова проснулся интерес к любимым куклам и танцам, которыми она занималась до болезни. Лечение дорогостоящим лекарством нужно продолжать и довольно долго, а больница, к сожалению, не может закупить необходимое количество препарата в рамках выделенного государством бюджета.

Ситуация с грибковой инфекцией возникла неожиданно: на фоне основного лечения организм девочки очень ослаб. «В феврале нам поставили диагноз лейкоз. Дочери начали капать “химию” в Ижевске, все шло хорошо, — рассказывает Ольга, мама Снежанны. — А потом резкое ухудшение: кишечник отказал, температура, дочь забрали в реанимацию, сделали МРТ, обнаружили огромный очаг грибковой инфекции в голове. В итоге нас отправили на лечение в Москву. Вот с мая мы тут и лечимся».

В больнице Снежанна полюбила лепить из пластилина, а еще всем куклам она дала имена своих старших сестер, которых у нее трое. Снежанна, конечно, очень хочет к ним домой. Поэтому она стойко переносит процедуры и постоянно говорит маме: «Нам надо капаться, чтобы я скорее выздоровела». Снежанне нужна помощь: необходимое количество «Крезембы» стоит 670 208 рублей.