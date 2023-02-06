Ход лечения
15.10.2023
В целом все неплохо, признаков РТПХ и инфекций нет. Была небольшая операция, Степа перенес ее благополучно.
15.09.2023
Степа продолжает терапию, новых осложнений нет.
28.08.2023
Более полутора месяцев после трансплантации. Степа в достаточно стабильном состоянии, по инфекциям без ухудшений, продолжает получать антибиотики.
Ваша помощь Степану
06.02.23
|Анонимное пожертвование
|10 000 ₽
06.02.23
|К******а О.
|100 ₽
06.02.23
|1 000 ₽
06.02.23
|К******и В.
|2 000 ₽
06.02.23
|700 ₽