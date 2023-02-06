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Степан Астапов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМытищи
Возраст15 лет
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У Степана острый миелобластный лейкоз. Мальчик с декабря лечится в Центре детской гематологии Димы Рогачева.

Ход лечения

15.10.2023

В целом все неплохо, признаков РТПХ и инфекций нет. Была небольшая операция, Степа перенес ее благополучно.

15.09.2023

Степа продолжает терапию, новых осложнений нет.

28.08.2023

Более полутора месяцев после трансплантации. Степа в достаточно стабильном состоянии, по инфекциям без ухудшений, продолжает получать антибиотики.

Весь ход лечения

Ваша помощь Степану

06.02.23
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