08.10.2020 Обследование показало ремиссию по основному заболеванию, инфекции удалось взять под контроль. Валя выписана.

20.08.2020 У Вали частичный ответ на лечение: многие очаги опухоли сократились или стали менее активными. Терапию по ранее выбранной схеме решено продолжать.

12.07.2020 С инфекциями на фоне «Завицефты» улучшение. Проведено контрольное обследование: после четырех блоков химиотерапии у Вали явное улучшение, но по данным ПЭТ пока нет полной ремиссии. Предстоит еще два блока.

29.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Вали. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

На фоне химиотерапии у Вали бывают самые разные сложности (скажем, на днях ей было очень больно глотать, пришлось начать внутривенное введение питательных веществ), но главное, чтобы лечение помогало.

26.06.2020 У Вали сразу две очень серьезные проблемы со здоровьем. Чуть больше года назад у нее внезапно отказала печень, тогда девушку спасла операция по трансплантации печени. А в марте 2020 года обнаружилась новая беда: злокачественная опухоль — лимфома. Сейчас Вале лечат лимфому в Центре детской гематологии, девушка проходит через химиотерапию, уже удалось добиться заметного улучшения, но есть серьезные инфекционные осложнения. Бактериальная инфекция у девушки чувствительна только к антибиотику «Завицефта». Сейчас на этот современный препарат для Вали надо собрать 241 000 рублей.