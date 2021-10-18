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Фатима Таджибова

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта
ГородМосква
Возраст16 лет
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У Фатимы лимфома Беркитта, лечение помогает, девочка в ремиссии. Главное сейчас — справиться с инфекционными осложнениями.

Ход лечения

09.11.2021

Фатима выписана, все хорошо.

28.10.2021

Фатима в стабильном состоянии, завершен шестой блок химиотерапии, продолжается прием антибиотиков в связи с инфекцией мягких тканей. По основному заболеванию все хорошо, и мы очень надеемся, что в ноябре девочку можно будет выписать.

18.10.2021

С мая Фатима лечится в Центре детской гематологии Димы Рогачева. Сейчас девочка пытается справиться с возникшими инфекционными осложнениями. Для этого ей требуется терапия антибиотиками «Колистин» и «Завицефта». Стоимость препаратов — 395 200 рублей. В препарате «Колистин» нуждаются и другие дети в том же отделении клиники.

Ваша помощь Фатиме

03.11.21
100 ₽
03.11.21
100 ₽
03.11.21
100 ₽
03.11.21
100 ₽
03.11.21
10 000 ₽
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