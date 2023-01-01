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Медицинский справочник

Справочник по болезням

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В «Справочнике по болезням» рассказано о некоторых гематологических, онкологических и наследственных заболеваниях.

Здесь можно узнать о том, как часто встречаются эти заболевания, какие именно нарушения они вызывают в организме, как они распознаются и лечатся. Эта информация может быть полезна как самим больным и их семьям, так и волонтерам и благотворителям

Апластическая анемия
Вискотта-Олдрича синдром
Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
Гурлер синдром
Даймонда-Блэкфана анемия
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