Отчет фонда, ноябрь 2025

Аппарат автоматического цитоплазмафереза, реактивы PerFix-nc Kit и многие другие сложные, дорогие и важные покупки для подопечных фонда — в отчете ноября. И еще, конечно, много нового о детях и таблица с расходами.
Важные цифры ноября
165 885 645 рублей составили общие расходы.
Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 224 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
22 543 989 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
20 «коробок храбрости» с игрушками для пациентов клиник удалось собрать с вашей помощью.
46 мероприятий в больницах, включая 17 мероприятий с интересными гостями и шоу с артистами, организовали и сопроводили волонтеры проекта «Больничные мероприятия».
Теперь подробно обо всех проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В ноябре общие траты на проект составили 77 893 632 рубля.
Лекарства. Общая сумма — 25 543 989 рублей.
В ноябре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 1 775 157 рублей для Льва Кочкурова и Максима Метлина из Российской детской клинической больницы. Сейчас оба мальчика проходят уже второй курс лечения этим препаратом. Также девять детей из региональных клиник (в том числе из МООД в Балашихе) были обеспечены препаратом «Блинцито» со счета фонда «Новая жизнь» на сумму 9 352 335 рублей. Среди них Лера Никанова. Девочка чувствует себя хорошо, сейчас ей предстоит второй курс «Блинцито», который тоже оплатили вы! Лера уже госпитализирована, но врачи обнаружили некоторые проблемы в анализах, и сейчас она проходит терапию для восстановления печеночных показателей. Успешно завершил терапию «Блинцито» Артем Яшин. Мальчику удалось снова выйти в ремиссию!
Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен на сумму 1 908 159 рублей для двоих детей. Среди них Мухаммад Хамхоев: он уже в ремиссии, но врачи считают, что мальчику требуется еще и терапия «Блинцито».
Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был снова куплен для Леры Кобелевой, еще этот препарат был приобретен для Богдана Смирнова, который продолжает лечение от лимфомы. Общая стоимость покупки — 1 080 000 рублей.
Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для пятерых детей на сумму 1 504 357 рублей. Среди них Анечка Шарова, которая продолжает бороться с осложнениями после трансплантации почки, а также Даня Проскурин (семья пытается наладить процесс получения препарата по месту жительства).
Отметим, что в ноябре со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Даунобластин» для шестерых пациентов Центра Димы Рогачева. Это лекарство показало свою высокую эффективность в лечении острых лимфобластных лейкозов на этапе консолидации болезни. Одному пациенту Центра были предоставлены дорогостоящие медикаменты «Сидофовир» и «Пробенецид», еще понадобился препарат «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями. Одному ребенку купили «Дефителио». Обычно с этим препаратом помогает государственный фонд «Круг добра». Но в данном случае это лекарство не входит в перечень закупаемых препаратов из-за того, что назначено пациенту не как основное лечение, а как терапия для лечения осложнений на фоне основного лечения. Ребенку понадобилась ваша помощь, спасибо, что вы ее оказали! Всего на покупку незарегистрированных препаратов в ноябре было направлено 9 536 776 рублей.
Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 1 530 000 рублей для шестерых пациентов Центра имени Димы Рогачева, в том числе для Миры Савиной и Маши Олениной (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга). Также для двоих пациентов Центра был куплен современный дорогостоящий антибиотик «Завицефта» на сумму 699 996 рублей.
Также в ноябре в московские и региональные клиники отправились «Джадену», «Джакави», «Космеген», «Лорвиква» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 15 670 872 рубля.
В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в ноябре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены антитела для иммуногистохимических исследований, универсальный дилюент CELLPACK («умная» жидкость, в которой кровь разбавляют так, чтобы прибор мог точно посчитать лейкоциты, эритроциты и тромбоциты; без такого раствора клетки могли бы слипаться, разрушаться или давать неправильные результаты), фильтрующие насадки, питательные среды (агары), реагенты и расходные материалы Miltenyi Biotec (высокоточные лабораторные средства, которые используют для работы с клетками крови и иммунной системы, с их помощью специалисты могут выделять нужные клетки, очищать их от лишних, изучать их свойства и подготавливать для лечения), а также антитела к CD (специальные лабораторные белки, которые «узнают» определенные молекулы (CD-маркеры) на поверхности клеток иммунной системы), обратная транскриптаза Mint (фермент, который позволяет превращать РНК в ДНК, что крайне важно для точной диагностики генетических заболеваний у детей), реактивы FC Brilliant Violet и моноклональные антитела с флюорохромами (PE, FITC) (позволяют «подсвечивать» отдельные молекулы внутри и на поверхности клеток и точно анализировать их на проточном цитометре), коктейли для стимуляции клеток (помогают проверить, как иммунные клетки реагируют на нагрузку и способны ли они защищать организм), набор для анализа репертуара Т-клеточного рецептора (показывает, насколько разнообразна и полноценна Т-клеточная иммунная защита — это критически важно при иммунодефицитах, онкогематологических заболеваниях и после ТКМ), реактив PerFix-nc Kit (используется для пермеабилизации лейкоцитов — он «открывает» клетку, чтобы можно было изучить процессы внутри нее, а не только на поверхности), фиколл (Lymphocyte Separation Medium, нужен для аккуратного выделения лимфоцитов из крови — это первый шаг многих иммунологических исследований), LY294002 (ингибитор PI3-киназы) и антитела к phospho-S6 (помогают изучать сигнальные пути, которые отвечают за рост и выживание опухолевых клеток). Сумма — 8 210 137 рублей.
В этом месяце реализация проекта снова стала возможной благодаря компаниям, которые стали участниками акции «Подарок от:важных людей». Спасибо за ваше решение поддержать акцию и помочь детям!
В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены специальная питательная добавка для выращивания клеток в лаборатории (помогает вырастить и изучить опухолевые клетки, проверить чувствительность опухоли к терапии и подобрать более точное и эффективное лечение), питательные среды, раствор для гибридизационного окрашивания in situ (специальный лабораторный раствор, который используют при генетических исследованиях, чтобы «подсветить» определенные участки ДНК прямо в клетках или тканях), реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для проведения иммунофенотипирования (помогают врачам «распознать» клетки по их поверхности — понять, какие именно клетки присутствуют в образце, здоровые они или опухолевые, на какой стадии развития находятся, для этого применяются антитела с флуоресцентными метками: они присоединяются к определенным молекулам на клетках и делают их видимыми для проточного цитометра), одноразовые пластиковые наконечники для лабораторных пипеток, проточные ячейки для секвенирования.
Также в рамках проекта были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 165 580 рублей. Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 4 881 984 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Также по программе «Диагностика и анализы» были оплачены реагенты для лабораторий Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 2 578 751 рубль. А именно закуплены амплиСенс K1-2-100 «ДНК-сорб-B» (лабораторный реагент (сорбент), который используется для выделения ДНК из разных биологических материалов: цельной крови, биоптатов тканей, фекалий и других образцов), полимер «Восток-7» (специальный расходный материал для генетических анализаторов — особый гель, который заливают внутрь аппарата, по нему во время анализа «бегут» фрагменты ДНК, благодаря полимеру прибор может разделить ДНК на отдельные кусочки по размеру и точно их посчитать), олигонуклеотиды синтетические (короткие искусственно созданные фрагменты ДНК или РНК, которые используют в лабораторных анализах), стойки для микропланшетов с выдвижными ящиками.
Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 5 354 793 рубля.
В ноябре основные расходы по этому проекту направлены на покупку эндопротеза коленного (2 штуки) и плечевого сустава для трех пациентов Центра имени Димы Рогачева. Также были куплены следующие материалы: пила проволочная по GIGLI (миниатюрная «пила на проволоке», которой хирурги могут разрезать кости без больших травм и с минимальной кровопотерей), калоприемники, однопросветный зонд для введения энтерального питания, набор для проведения биопсии и набор для ухода за стомой.
Медицинское оборудование. Общая сумма — 21 674 923 рубля.
Благодаря поступлениям по программе «Спасибо от Сбербанка» был закуплен аппарат автоматического цитоплазмафереза MCS+ (Haemonetics) (современное устройство для сбора компонентов крови, таких как тромбоциты, лейкоциты или плазма, с одновременным возвращением остальной крови обратно пациенту). Также в этом месяце были закуплены аппарат для плазмафереза «Аврора» (Aurora Plasma Apheresis System Mod, медицинский прибор для отделения плазмы крови от клеточных компонентов; эта умная машина аккуратно «выцеживает» плазму из крови, а красные и белые клетки возвращает обратно в организм), микроскоп Axio Imager.Z2 с системой оптического анализа для кариотипирования метафазных хромосом (высокоточный лабораторный прибор для изучения хромосом в клетках — «умный» микроскоп, который позволяет видеть и анализировать хромосомы — структуры ДНК, содержащие всю наследственную информацию человека; специальная система оптического анализа помогает автоматически распознавать и измерять хромосомы, определять их количество и искать любые аномалии, такие как сдвиги, дублирования или удаления), видеоларингоскоп с направляющей для катетеров (современный медицинский прибор, который помогает врачам безопасно проводить интубацию, то есть вводить трубку в дыхательные пути пациента, — «умный» видеоскоп с камерой, который показывает на экране точное расположение гортани и трахеи, даже если анатомия пациента сложная). Также было проведено техническое обслуживание магнитно-резонансного томографа Achieva 3.0Т с заменой запасных частей и покупкой расходных материалов.
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 442 704 рубля.
Оплачены расходы на обследование, активацию, забор и доставку гемопоэтических стволовых клеток неродственного донора для шестилетней пациентки Красноярского краевого клинического центра охраны материнства с острым лимфобластным лейкозом.
Образование врачей. Общая сумма — 275 622 рубля.
Были оплачены курсы повышения квалификации врача из КГБУЗ КККЦОМД и врача из ГБУ РО «ОДКБ».
В ноябре стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.
Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За ноябрь они составили 2 040 343 рубля. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В ноябре общие траты на проект составили 12 835 354 рубля.
Платное лечение. Общая сумма — 3 480 817 рублей.
В ноябре было оплачено нейрохирургическое лечение шести иностранных пациентов Центра нейрохирургии имени Бурденко. Среди них Мехрбону Усмонова. Девочка уже выписана в стабильном состоянии под наблюдение педиатра и невролога по месту жительства. Также в рамках проекта для одного подростка с острым лимфобластным лейкозом перед трансплантацией костного мозга была оплачена лучевая терапия в Центре имени Димы Рогачева.
Лекарства. Общая сумма — 3 761 214 рублей.
Произведено 33 закупки препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 24 пациентов. Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо!
Качество жизни. Общая сумма — 3 163 941 рубль.
В этом месяце для подопечных была произведена 31 закупка лекарств, лечебного питания и расходных материалов (кресло-коляска, тонометр, противопролежневый протектор для головы, аэрозоль для ингаляций, противосудорожные препараты и так далее). Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Благотворительную социальную помощь получили девять семей. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для семи семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 749 408 рублей.
Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи были проведены молекулярно-генетические исследования для пациентов Морозовской ДГКБ, МООД в Балашихе и Центра имени Димы Рогачева.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 1 602 555 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в ноябре была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «Мир» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В ноябре вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили в клиники 20 «коробок храбрости» с игрушками.
В Московский областной онкологический диспансер от благотворителей были переданы кремы для рук и для тела, маски для лица и гели для душа, в Центр имени Димы Рогачева — влажные салфетки, пеленки одноразовые, памперсы и настольные игры, в Центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко — кремы для рук и для тела, маска для лица, гели для душа и тапочки детские домашние, в Морозовскую больницу — тапочки детские домашние. В Российскую детскую клиническую больницу были также переданы тапочки детские домашние и картины по номерам.
Услуги няни в ноябре были предоставлены семи семьям (так происходит, когда никто из близких по разным и очень веским причинам не может остаться в больнице с ребенком). Была оказана помощь с повседневными и теплыми вещами трем подопечным фонда. Также по ходатайству лечащего врача для одного подопечного была оказана помощь в изготовление очков.
Проект частично финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В ноябре траты по проекту составили 2 503 239 рублей.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В Центре имени Рогачева было шесть донаций гранулоцитов. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 12 обращений с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в ноябре 265 донаций крови и ее компонентов.
В ноябре общие траты на проект составили 683 643 рубля. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
В ноябре больничные волонтеры приходили в больницу к детям 39 раз. Играли в настольные игры, занимались рукоделием и просто общались.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 46 мероприятий в больницах, включая 17 мероприятий с интересными гостями и шоу с артистами, 16 мастер-классов волонтеров-мастеров из проекта «Творческая мастерская». Семь квестов, игр и викторин было проведено силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники», шесть путешествий было организовано волонтерами проекта «Кругосветка».
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» в ноябре организовали посещение 55 городских событий для 605 человек. Ребята ходили в театры, мюзиклы, на концерт Марка Тишмана, футбольные матчи, экскурсии и КВН.
В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 30 групповых и 7 индивидуальных занятий, которые посетили 132 участника, а также четыре групповых занятий йогой для родителей.
Программа Pro bono
Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили пять поездок: два раза перевезли подопечных из клиники, трижды сопроводили в путешествии по Москве.
Три волонтера-дизайнера откликнулись на просьбу подготовить контуры рисунков для мобильного приложения.
Команда из четырех волонтеров-стилистов подготовила образы для гостей благотворительного закрытого гала-ужина ко дню рождения фонда.
Силами трех фотоволонтеров были запечатлены два мероприятия, в том числе визит Валдиса Пельша с шоу «Угадай мелодия». В статье на нашем сайте вы можете узнать, смогли ли дети в больнице угадать все песни.
Программы лояльности
В ноябре в рамках проекта «Дети помогают детям» было проведено 13 уроков доброты, в которых приняли участие 383 школьника.
Волонтеры представляли мерч фонда на корпоративном мероприятии URSA Open Day, всего было привлечено пять волонтеров. Арт-волонтеры провели два занятия с детьми, где создавали рисунки по запросу фонда.
Координатором программы «Начало» обработана 91 заявка на волонтерство. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключено 40 человек. Кроме того, было организовано два групповых собеседования. После собеседований и оформления документов в проекты направлено семь волонтеров-новичков.
В ноябре общие траты по проекту составили 1 014 925 рублей. Они включают в себя оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и организации праздников, а также расходы по оплате труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение). Оплата труда координаторов в ноябре была оплачена ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь».
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В ноябре 87 участников получили поддержку в рамках реабилитационного проекта. В Благотворительной школе учителя провели 47 индивидуальных уроков для 13 учеников по пяти предметам. 18 кандидатов в волонтеры проходят обучение.
В период с 14 по 16 ноября была проведена выездная реабилитационная программа «Семейные выходные» для 27 участников (восемь семей).
В ноябре также проходила онлайн-программе «Мы в игре». В течение месяца 47 участников собирались всей семьей для встреч с мастерами игр. Всего была проведена 41 встреча.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В ноябре выполнен монтаж остекления и настила в павильоне. Продолжались работы по монтажу наружного освещения и мощению пожарного проезда. Выполнены работы по заливке подпорной стены и на 50% установлено ограждение территории. Также были оплачены различные строительные материалы и работы. Расходы по проекту в ноябре составили 54 917 271 рубль.
Расходы на содержание фонда в ноябре составили 12 710 505 рублей, или 7,66% всех трат за месяц.
Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
