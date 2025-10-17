Отчет фонда, ноябрь 2025

Аппарат автоматического цитоплазмафереза, реактивы PerFix-nc Kit и многие другие сложные, дорогие и важные покупки для подопечных фонда — в отчете ноября. И еще, конечно, много нового о детях и таблица с расходами .

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 224 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В ноябре общие траты на проект составили 77 893 632 рубля.

Лекарства. Общая сумма — 25 543 989 рублей.

В ноябре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 1 775 157 рублей для Льва Кочкурова и Максима Метлина из Российской детской клинической больницы. Сейчас оба мальчика проходят уже второй курс лечения этим препаратом. Также девять детей из региональных клиник (в том числе из МООД в Балашихе) были обеспечены препаратом «Блинцито» со счета фонда «Новая жизнь» на сумму 9 352 335 рублей. Среди них Лера Никанова. Девочка чувствует себя хорошо, сейчас ей предстоит второй курс «Блинцито», который тоже оплатили вы! Лера уже госпитализирована, но врачи обнаружили некоторые проблемы в анализах, и сейчас она проходит терапию для восстановления печеночных показателей. Успешно завершил терапию «Блинцито» Артем Яшин. Мальчику удалось снова выйти в ремиссию!

Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен на сумму 1 908 159 рублей для двоих детей. Среди них Мухаммад Хамхоев: он уже в ремиссии, но врачи считают, что мальчику требуется еще и терапия «Блинцито».

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был снова куплен для Леры Кобелевой, еще этот препарат был приобретен для Богдана Смирнова, который продолжает лечение от лимфомы. Общая стоимость покупки — 1 080 000 рублей.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для пятерых детей на сумму 1 504 357 рублей. Среди них Анечка Шарова, которая ​​продолжает бороться с осложнениями после трансплантации почки, а также Даня Проскурин (семья пытается наладить процесс получения препарата по месту жительства).

Отметим, что в ноябре со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Даунобластин» для шестерых пациентов Центра Димы Рогачева. Это лекарство показало свою высокую эффективность в лечении острых лимфобластных лейкозов на этапе консолидации болезни. Одному пациенту Центра были предоставлены дорогостоящие медикаменты «Сидофовир» и «Пробенецид», еще понадобился препарат «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями. Одному ребенку купили «Дефителио». Обычно с этим препаратом помогает государственный фонд «Круг добра». Но в данном случае это лекарство не входит в перечень закупаемых препаратов из-за того, что назначено пациенту не как основное лечение, а как терапия для лечения осложнений на фоне основного лечения. Ребенку понадобилась ваша помощь, спасибо, что вы ее оказали! Всего на покупку незарегистрированных препаратов в ноябре было направлено 9 536 776 рублей.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 1 530 000 рублей для шестерых пациентов Центра имени Димы Рогачева, в том числе для Миры Савиной и Маши Олениной (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга). Также для двоих пациентов Центра был куплен современный дорогостоящий антибиотик «Завицефта» на сумму 699 996 рублей.

Также в ноябре в московские и региональные клиники отправились «Джадену», «Джакави», «Космеген», «Лорвиква» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 15 670 872 рубля.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в ноябре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены антитела для иммуногистохимических исследований, универсальный дилюент CELLPACK («умная» жидкость, в которой кровь разбавляют так, чтобы прибор мог точно посчитать лейкоциты, эритроциты и тромбоциты; без такого раствора клетки могли бы слипаться, разрушаться или давать неправильные результаты), фильтрующие насадки, питательные среды (агары), реагенты и расходные материалы Miltenyi Biotec (высокоточные лабораторные средства, которые используют для работы с клетками крови и иммунной системы, с их помощью специалисты могут выделять нужные клетки, очищать их от лишних, изучать их свойства и подготавливать для лечения), а также антитела к CD (специальные лабораторные белки, которые «узнают» определенные молекулы (CD-маркеры) на поверхности клеток иммунной системы), обратная транскриптаза Mint (фермент, который позволяет превращать РНК в ДНК, что крайне важно для точной диагностики генетических заболеваний у детей), реактивы FC Brilliant Violet и моноклональные антитела с флюорохромами (PE, FITC) (позволяют «подсвечивать» отдельные молекулы внутри и на поверхности клеток и точно анализировать их на проточном цитометре), коктейли для стимуляции клеток (помогают проверить, как иммунные клетки реагируют на нагрузку и способны ли они защищать организм), набор для анализа репертуара Т-клеточного рецептора (показывает, насколько разнообразна и полноценна Т-клеточная иммунная защита — это критически важно при иммунодефицитах, онкогематологических заболеваниях и после ТКМ), реактив PerFix-nc Kit (используется для пермеабилизации лейкоцитов — он «открывает» клетку, чтобы можно было изучить процессы внутри нее, а не только на поверхности), фиколл (Lymphocyte Separation Medium, нужен для аккуратного выделения лимфоцитов из крови — это первый шаг многих иммунологических исследований), LY294002 (ингибитор PI3-киназы) и антитела к phospho-S6 (помогают изучать сигнальные пути, которые отвечают за рост и выживание опухолевых клеток). Сумма — 8 210 137 рублей.

В этом месяце реализация проекта снова стала возможной благодаря компаниям, которые стали участниками акции «Подарок от:важных людей». Спасибо за ваше решение поддержать акцию и помочь детям!

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены специальная питательная добавка для выращивания клеток в лаборатории (помогает вырастить и изучить опухолевые клетки, проверить чувствительность опухоли к терапии и подобрать более точное и эффективное лечение), питательные среды, раствор для гибридизационного окрашивания in situ (специальный лабораторный раствор, который используют при генетических исследованиях, чтобы «подсветить» определенные участки ДНК прямо в клетках или тканях), реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для проведения иммунофенотипирования (помогают врачам «распознать» клетки по их поверхности — понять, какие именно клетки присутствуют в образце, здоровые они или опухолевые, на какой стадии развития находятся, для этого применяются антитела с флуоресцентными метками: они присоединяются к определенным молекулам на клетках и делают их видимыми для проточного цитометра), одноразовые пластиковые наконечники для лабораторных пипеток, проточные ячейки для секвенирования.

Также в рамках проекта были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 165 580 рублей. Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 4 881 984 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Также по программе «Диагностика и анализы» были оплачены реагенты для лабораторий Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 2 578 751 рубль. А именно закуплены амплиСенс K1-2-100 «ДНК-сорб-B» (лабораторный реагент (сорбент), который используется для выделения ДНК из разных биологических материалов: цельной крови, биоптатов тканей, фекалий и других образцов), полимер «Восток-7» (специальный расходный материал для генетических анализаторов — особый гель, который заливают внутрь аппарата, по нему во время анализа «бегут» фрагменты ДНК, благодаря полимеру прибор может разделить ДНК на отдельные кусочки по размеру и точно их посчитать), олигонуклеотиды синтетические (короткие искусственно созданные фрагменты ДНК или РНК, которые используют в лабораторных анализах), стойки для микропланшетов с выдвижными ящиками.

Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 5 354 793 рубля.

В ноябре основные расходы по этому проекту направлены на покупку эндопротеза коленного (2 штуки) и плечевого сустава для трех пациентов Центра имени Димы Рогачева. Также были куплены следующие материалы: пила проволочная по GIGLI (миниатюрная «пила на проволоке», которой хирурги могут разрезать кости без больших травм и с минимальной кровопотерей), калоприемники, однопросветный зонд для введения энтерального питания, набор для проведения биопсии и набор для ухода за стомой.

Медицинское оборудование. Общая сумма — 21 674 923 рубля.

Благодаря поступлениям по программе «Спасибо от Сбербанка» был закуплен аппарат автоматического цитоплазмафереза MCS+ (Haemonetics) (современное устройство для сбора компонентов крови, таких как тромбоциты, лейкоциты или плазма, с одновременным возвращением остальной крови обратно пациенту). Также в этом месяце были закуплены аппарат для плазмафереза «Аврора» (Aurora Plasma Apheresis System Mod, медицинский прибор для отделения плазмы крови от клеточных компонентов; эта умная машина аккуратно «выцеживает» плазму из крови, а красные и белые клетки возвращает обратно в организм), микроскоп Axio Imager.Z2 с системой оптического анализа для кариотипирования метафазных хромосом (высокоточный лабораторный прибор для изучения хромосом в клетках — «умный» микроскоп, который позволяет видеть и анализировать хромосомы — структуры ДНК, содержащие всю наследственную информацию человека; специальная система оптического анализа помогает автоматически распознавать и измерять хромосомы, определять их количество и искать любые аномалии, такие как сдвиги, дублирования или удаления), видеоларингоскоп с направляющей для катетеров (современный медицинский прибор, который помогает врачам безопасно проводить интубацию, то есть вводить трубку в дыхательные пути пациента, — «умный» видеоскоп с камерой, который показывает на экране точное расположение гортани и трахеи, даже если анатомия пациента сложная). Также было проведено техническое обслуживание магнитно-резонансного томографа Achieva 3.0Т с заменой запасных частей и покупкой расходных материалов.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 442 704 рубля.

Оплачены расходы на обследование, активацию, забор и доставку гемопоэтических стволовых клеток неродственного донора для шестилетней пациентки Красноярского краевого клинического центра охраны материнства с острым лимфобластным лейкозом.

Образование врачей. Общая сумма — 275 622 рубля.

Были оплачены курсы повышения квалификации врача из КГБУЗ КККЦОМД и врача из ГБУ РО «ОДКБ».

В ноябре стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.

Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За ноябрь они составили 2 040 343 рубля. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.