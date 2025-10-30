Знать, что жизнь продолжается

Лечиться непросто и иногда невыносимо скучно. Чтобы поддержать ребят в этот период, развлечь и отвлечь от грустных мыслей, в фонде «Подари жизнь» работает проект «Выездные мероприятия». И он правда работает!

Проект существует 12 лет. Он организует для детей, которые лечатся от онкогематологических заболеваний, и их близких экскурсии в музеи, выезды в цирки, театры, на концерты, спортивные матчи и выставки. Посещать мероприятия могут ребята, которым врачи разрешили выходить на прогулки и контактировать с людьми за пределами больницы. Для семей, которые провели многие месяцы в стенах клиники и устали от тяжелого лечения, это большая радость и вдохновение.

На футбольном матче Фото: из личного архива

«Такие выезды нужны, чтобы семьи чувствовали, что жизнь продолжается, — объясняет Елена Ошерович, координатор проекта “Выездные мероприятия”. — Чтобы они участвовали в этой жизни, узнавали что-то новое или вспоминали то, что им нравилось до болезни. А для семей, которые приезжают на лечение из регионов, это еще и шанс посетить те места, где они раньше не были и, возможно, никогда бы не побывали. Поход в музей или цирк становится для них по-настоящему важным событием. Дети на мероприятиях абсолютно забывают о болезни. Иной раз их сложно уговорить, например, на музей, но возвращаются они оттуда всегда с горящими глазами: “Нам так все понравилось!” И даже родители расслабляются. Во-первых, они видят, что дети довольны. А во-вторых, для родителей это тоже возможность отвлечься, переключиться, отдохнуть от забот, в которые они погружены годами. В такие моменты напряжение, трудности отступают на задний план. Семьи не думают о болезни — они живут настоящей полноценной жизнью».

Дети на мероприятиях забывают о болезни. И даже родители расслабляются. Трудности отступают на задний план. Семьи не думают о болезни — они живут настоящей полноценной жизнью. Елена Ошерович, координатор проекта

Конечно, все это было бы невозможно без поддержки наших друзей и партнеров, которые дарят бесплатные билеты на мероприятия для подопечных фонда. Мы очень признательны им за это! Хотим рассказать о трех событиях, которые произошли недавно и вызвали море эмоций у детей и взрослых. Московский театр иллюзий Театр иллюзий начал сотрудничать с фондом недавно, но сразу очень плодотворно. Мы уже получили много замечательных отзывов от подопечных, которые посетили в театре представление «Пушистый цирк». Это добрая трогательная история про обезьянку Пушинку, которая хочет стать артисткой цирка, про настоящую дружбу и веру в мечту. Шоу мыльных пузырей, фокусы, дрессированные голуби, попугаи, хорьки, еноты и коты — дети и родители были в восторге! Наталья, мама Лизы Яковлевой: «Театр иллюзий нам очень понравился! Небольшой, уютный, красивый. Места прекрасные, представление интересное, хорошая концовка. Лизу очень впечатлили попугаи, кошки, акробаты на одноколесном велосипеде и ходулях, а мне понравились все номера. Вышли в отличном настроении и надеемся посетить этот театр еще. Большое спасибо!»

Ясмина Мхитарян на водном представлении «Море снов» Фото: из личного архива

«Москвариум» «Москвариум» поддерживает фонд уже много лет: дарит билеты на осмотр экспозиции (подопечных всегда впечатляет огромный аквариум!), приглашает на закрытые предпоказы шоу. Недавно, в октябре, семьи побывали на новом водном представлении с участием морских животных и артистов «Море снов». Лазеры, 3D-проекции и масштабные декорации создавали ощущение волшебства и сказки. Дети и родители поделились, что это было потрясающе! Алина, мама Ясмины Мхитарян: «Огромная благодарность фонду “Подари жизнь” и всем его сотрудникам за возможность побывать на классном шоу “Море снов”!»

Футбольный клуб «Спартак-Москва» Футбольный клуб «Спартак-Москва» помогает фонду «Подари жизнь» давно: игроки приходят к ребятам в клиники, подписывают мячи, проводят мастер-классы по футболу. И конечно же, клуб передает детям билеты на свои матчи. Такие мероприятия обожают многие подопечные, а особенно настоящие фанаты «Спартака» — больничные координаторы хорошо их знают и приглашают на матчи в первую очередь. Самая большая радость для ребят на этих выездах, безусловно, победа любимой команды!

Матвей Прохоров с мамой на матче футбольного клуба «Спартак-Москва» Фото: из личного архива 1 из 3

Светлана, мама Матвея Прохорова: «Большое спасибо за приглашения на различные мероприятия! Одно из наших любимых — футбол. Мы фанаты футбольного клуба “Спартак-Москва” и с удовольствием посещаем его матчи. Самыми незабываемыми были выход на поле, фотосессия и футболка с автографом любимого футболиста — счастью ребенка не было предела! Сердечно благодарим всех причастных за то, что делаете добро». Огромное спасибо Московскому театру иллюзий, «Москвариуму» и футбольному клубу «Спартак-Москва» за бесплатные билеты для подопечных фонда, за неравнодушие и поддержку, за яркие эмоции, радость и улыбки на лицах детей и их близких!