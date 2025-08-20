Спасти плюшевую панду

На уроке доброты Федя чувствует себя уверенно: раздает советы одноклассникам, показывает, как правильно перевязывать лапу плюшевой панде, которая попала в беду. Феде Ремхо десять лет, и это его второй урок доброты.
Первый был еще в прошлой школе. В этом году Федя пошел учиться в другую, и его мама Анастасия, давний волонтер «Подари жизнь», предложила продолжить традицию уроков в новом классе. Федя идею поддержал, учитель, нынешние одноклассники и их родители — тоже.
Анастасия и Федя
Фото: из личного архива
Уроки доброты в школах волонтеры и сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь» проводят уже больше десяти лет. Эти встречи дают ученикам важные знания — о сострадании и неравнодушии, об отзывчивости и помощи тем, кому труднее. В среднем в месяц фонд устраивает семь уроков доброты, в которых участвуют около 200 школьников разного возраста.
Анастасия только организует урок доброты, сама в нем не участвует. Но после они с сыном обязательно обсуждают, как все прошло: удалось ли «спасти панду» и что для этого Федя предложил сделать, как отличить волонтера фонда от человека, который просто решил помочь, и получилось ли в этот раз наполнить «коробку храбрости». Анастасии нравится, что урок доброты — это не просто лекция, а всегда настоящий разговор с детьми, мнение которых слушают и принимают во внимание. А Федя радуется, что это не «обычный урок или экскурсия».
Федя с одноклассниками помогает панде
Фото: из личного архива
Анастасия знает, что ребятам особенно нравится собирать «коробку храбрости». Наверное, дело в том, что тут можно помочь сразу, не откладывая, и дети это хорошо чувствуют. Вот им показали слайд про коробку, а вот они уже передают игрушку, которую специально для этого купили.
«Они видят, что тоже что-то сделали, поучаствовали, что это их вклад», — объясняет Анастасия. И тут же вспоминает такой случай. Когда проводили первый урок доброты, договорились с учительницей, что игрушки для «коробки храбрости» отвезет в фонд Федин папа. В конце урока дети стали подходить к Феде и передавать ему все, что с собой принесли, а он это добросовестно собирал и был невероятно горд и счастлив!
Всем людям нужно знать о благотворительности, фондах и волонтерах. Об этом нам тут и рассказывают. Надо помогать тем, кому трудно. А если кто-то сомневается, то пусть не сомневается!Федя Ремхо,школьник
Сложно сказать, является ли это результатом уроков доброты, но Анастасия замечает, что Федя в последнее время стал внимательнее к окружающим и добрее: «Не говорит: “Давайте переведем туда-то деньги”, не инициирует помощь фондам, но мелкие бытовые изменения — поддержать кого-то, проявить заботу — в нем видны».
У Анастасии нет сомнений, что уроки доброты — это важно: «Сейчас дети проводят очень много времени в школе, иногда чуть ли не весь день. А что остается родителям? 20 минут на разговоры перед сном. Мы почти не можем влиять на то, что происходит с ребенком в школе. И все же чуть-чуть можем: например, пригласить в класс волонтера из благотворительного фонда на урок доброты. Дети в школе учат друг друга разному, и хотелось бы, чтобы они учили друг другу хорошему. Благодаря таким урокам это становится возможным».
Федя с мамой абсолютно согласен: «Отличные уроки, очень важные. Всем людям нужно знать о благотворительности, фондах и волонтерах. Об этом нам тут и рассказывают. Надо помогать тем, кому трудно. А если кто-то сомневается, то пусть не сомневается!»
Фото: Юлия Ласкорунская
Как устроить урок доброты
С чего начать родителям, которые хотят организовать урок доброты в классе? Анастасия предлагает такой путь.
1. Поговорить с классным руководителем
Узнать, можно ли провести урок доброты в школе. Бывают закрытые школы, куда волонтеров или сотрудников фонда могут не пустить, — это стоит выяснить заранее. Классный руководитель согласовывает такую возможность с директором школы. Вероятно, потом нужно будет предоставить директору паспортные данные волонтера или сотрудника фонда.
2. Спросить родителей других детей
Удобнее это сделать в родительском чате: узнать, как родители относятся к идее провести урок доброты, коротко рассказать о том, что это, прислать скриншот или ссылку на информацию об уроках.
Фото: Юлия Ласкорунская
3. «Коробка храбрости»
Можно предложить родителям детей поучаствовать в наполнении «коробки храбрости». Если родители поддержат идею (обычно все с радостью соглашаются!), напомнить, чтобы в день урока доброты они дали детям что-то для коробки с собой. Обычно это то, что нравится самим школьникам: творческие наборы, фигурки «Майнкрафт», маленькие игрушки, раскраски, фломастеры и так далее. Подробнее о том, какие игрушки подходят для «коробки храбрости», а какие нет, можно узнать на сайте фонда.
4. Связаться с фондом «Подари жизнь»
Нужно отправить заявку на визит волонтера на странице проекта «Дети помогают детям», и с вами свяжется сотрудник фонда.
5. Предупредить детей об уроке доброты
Это делают родители детей и учитель, но организатору лучше напомнить им об этом.
6. Передать в фонд игрушки для «коробки храбрости»
Договориться, кто именно — родитель или волонтер — сможет после урока доброты отвезти игрушки для «коробки храбрости» в фонд.
Остались вопросы?
Яна Кириллова,
координатор волонтерских программ
+7 (985) 030-92-40,
kids.help@podari-zhizn.ru
Новости
Спасти плюшевую панду
На уроке доброты Федя чувствует себя уверенно: раздает советы одноклассникам, показывает, как правильно перевязывать лапу плюшевой панде, которая попала в беду. Феде Ремхо десять лет, и это его второй урок доброты.
Очень нужен праздник
Чтобы во время лечения подопечные «Подари жизнь» чувствовали себя обычными детьми, в фонде работает программа «Окно в мир».
Меняют сильнее, чем написанное в учебнике
В преддверии начала учебного года разбираемся, чему можно научиться на уроках доброты, как они влияют на школьников и к каким изменениям могут привести. И конечно, напоминаем: с радостью придем с уроками и к вам!