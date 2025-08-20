Спасти плюшевую панду

На уроке доброты Федя чувствует себя уверенно: раздает советы одноклассникам, показывает, как правильно перевязывать лапу плюшевой панде, которая попала в беду. Феде Ремхо десять лет, и это его второй урок доброты.

Первый был еще в прошлой школе. В этом году Федя пошел учиться в другую, и его мама Анастасия, давний волонтер «Подари жизнь», предложила продолжить традицию уроков в новом классе. Федя идею поддержал, учитель, нынешние одноклассники и их родители — тоже.

Анастасия и Федя Фото: из личного архива

Уроки доброты в школах волонтеры и сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь» проводят уже больше десяти лет. Эти встречи дают ученикам важные знания — о сострадании и неравнодушии, об отзывчивости и помощи тем, кому труднее. В среднем в месяц фонд устраивает семь уроков доброты, в которых участвуют около 200 школьников разного возраста. Анастасия только организует урок доброты, сама в нем не участвует. Но после они с сыном обязательно обсуждают, как все прошло: удалось ли «спасти панду» и что для этого Федя предложил сделать, как отличить волонтера фонда от человека, который просто решил помочь, и получилось ли в этот раз наполнить «коробку храбрости». Анастасии нравится, что урок доброты — это не просто лекция, а всегда настоящий разговор с детьми, мнение которых слушают и принимают во внимание. А Федя радуется, что это не «обычный урок или экскурсия».

Федя с одноклассниками помогает панде Фото: из личного архива

Анастасия знает, что ребятам особенно нравится собирать «коробку храбрости». Наверное, дело в том, что тут можно помочь сразу, не откладывая, и дети это хорошо чувствуют. Вот им показали слайд про коробку, а вот они уже передают игрушку, которую специально для этого купили. «Они видят, что тоже что-то сделали, поучаствовали, что это их вклад», — объясняет Анастасия. И тут же вспоминает такой случай. Когда проводили первый урок доброты, договорились с учительницей, что игрушки для «коробки храбрости» отвезет в фонд Федин папа. В конце урока дети стали подходить к Феде и передавать ему все, что с собой принесли, а он это добросовестно собирал и был невероятно горд и счастлив!

Всем людям нужно знать о благотворительности, фондах и волонтерах. Об этом нам тут и рассказывают. Надо помогать тем, кому трудно. А если кто-то сомневается, то пусть не сомневается! Федя Ремхо, школьник

Сложно сказать, является ли это результатом уроков доброты, но Анастасия замечает, что Федя в последнее время стал внимательнее к окружающим и добрее: «Не говорит: “Давайте переведем туда-то деньги”, не инициирует помощь фондам, но мелкие бытовые изменения — поддержать кого-то, проявить заботу — в нем видны». У Анастасии нет сомнений, что уроки доброты — это важно: «Сейчас дети проводят очень много времени в школе, иногда чуть ли не весь день. А что остается родителям? 20 минут на разговоры перед сном. Мы почти не можем влиять на то, что происходит с ребенком в школе. И все же чуть-чуть можем: например, пригласить в класс волонтера из благотворительного фонда на урок доброты. Дети в школе учат друг друга разному, и хотелось бы, чтобы они учили друг другу хорошему. Благодаря таким урокам это становится возможным». Федя с мамой абсолютно согласен: «Отличные уроки, очень важные. Всем людям нужно знать о благотворительности, фондах и волонтерах. Об этом нам тут и рассказывают. Надо помогать тем, кому трудно. А если кто-то сомневается, то пусть не сомневается!»

Фото: Юлия Ласкорунская

Как устроить урок доброты С чего начать родителям, которые хотят организовать урок доброты в классе? Анастасия предлагает такой путь. 1. Поговорить с классным руководителем Узнать, можно ли провести урок доброты в школе. Бывают закрытые школы, куда волонтеров или сотрудников фонда могут не пустить, — это стоит выяснить заранее. Классный руководитель согласовывает такую возможность с директором школы. Вероятно, потом нужно будет предоставить директору паспортные данные волонтера или сотрудника фонда. 2. Спросить родителей других детей Удобнее это сделать в родительском чате: узнать, как родители относятся к идее провести урок доброты, коротко рассказать о том, что это, прислать скриншот или ссылку на информацию об уроках.

Фото: Юлия Ласкорунская

3. «Коробка храбрости» Можно предложить родителям детей поучаствовать в наполнении «коробки храбрости». Если родители поддержат идею (обычно все с радостью соглашаются!), напомнить, чтобы в день урока доброты они дали детям что-то для коробки с собой. Обычно это то, что нравится самим школьникам: творческие наборы, фигурки «Майнкрафт», маленькие игрушки, раскраски, фломастеры и так далее. Подробнее о том, какие игрушки подходят для «коробки храбрости», а какие нет, можно узнать на сайте фонда. 4. Связаться с фондом «Подари жизнь» Нужно отправить заявку на визит волонтера на странице проекта «Дети помогают детям», и с вами свяжется сотрудник фонда. 5. Предупредить детей об уроке доброты Это делают родители детей и учитель, но организатору лучше напомнить им об этом. 6. Передать в фонд игрушки для «коробки храбрости» Договориться, кто именно — родитель или волонтер — сможет после урока доброты отвезти игрушки для «коробки храбрости» в фонд.