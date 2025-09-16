Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Статьи

С праздником, волонтеры, с вашим днем!

5 декабря 2025Волонтерство
Поделиться:

Каждый год 5 декабря мы поздравляем очень важных для фонда людей — тех, с кого «Подари жизнь» когда-то начался и без кого сейчас не сможет работать, — вас, дорогие волонтеры.

Наше волонтерское сообщество объединяет очень разных людей, и это прекрасно! Потому что каждый из вас привносит в общее дело что-то свое, а любая просьба о помощи находит своего исполнителя.

Фото: Юлия Ласкорунская

Кто-то приезжает к детям в больницу, чтобы поиграть в настольные игры или порисовать. Кто-то приходит, чтобы просто побыть рядом, поддержать, когда накопилась усталость от лечения. Кто-то на своей машине встречает на вокзале семьи, которые приехали на госпитализацию, или развозит ребятам подарки от благотворителей к Новому году. Кто-то учит детей русскому языку и математике, чтобы они не отстали от программы во время лечения. А еще вы фотографируете, организуете мастер-классы и праздники, проводите уроки доброты, переводите документы — не перечислить, сколько важного и ценного для подопечных фонда делаете вы, друзья, — каждый из вас!

Фото: Юлия Ласкорунская

Мы очень признательны вам за то, что, несмотря на свои дела, семью, работу, вы находите время и возможность помогать другим. И делаете это от всего сердца.

Мы очень признательны вам за то, что, несмотря на свои дела, семью, работу, вы находите время и возможность помогать другим. А главное — делаете это с радостью и от всего сердца. Мы очень ценим это!

Благодарим вас за то, что своим примером вы вдохновляете других на добрые дела. А еще каждый день доказываете, что помощь людям — это не подвиг или героизм, а нормальная, естественная часть жизни любого человека.

Спасибо, что неравнодушны к чужим трудностям и откликаетесь на наши просьбы. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость, за искреннюю и безвозмездную помощь!

Вы главная поддержка и опора фонда «Подари жизнь», без вас мы бы точно не справились.

С Днем волонтера!

Новости

Все новости

С праздником, волонтеры, с вашим днем!

Каждый год 5 декабря мы поздравляем очень важных для фонда людей — тех, с кого «Подари жизнь» когда-то начался и без кого сейчас не сможет работать, — вас, дорогие волонтеры.

Волонтерство 5.12.2025

Спасти плюшевую панду

На уроке доброты Федя чувствует себя уверенно: раздает советы одноклассникам, показывает, как правильно перевязывать лапу плюшевой панде, которая попала в беду. Феде Ремхо десять лет, и это его второй урок доброты.

Волонтерство 30.10.2025

Очень нужен праздник

Чтобы во время лечения подопечные «Подари жизнь» чувствовали себя обычными детьми, в фонде работает программа «Окно в мир».

Волонтерство 16.09.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari