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Артем Яшин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЩелково (Московская область)
Возраст2 года
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У Артема аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

02.08.2023

Артем выписан на поддерживающую терапию. Раз в неделю приезжает в дневной стационар.

16.06.2023

После курса «Блинцито» снизилась иммунная защита организма, так бывает. Поэтому Артем получил также иммуноглобулин «Привиджен».

29.05.2023

Курс «Блинцито» пришлось на время отложить из-за инфекции, но сейчас Артем его уже получает, переносит удовлетворительно.

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

18.05.23
700 ₽
18.05.23
1 000 ₽
18.05.23
1 000 ₽
18.05.23
К*******в И.700 ₽
18.05.23
Н***а Е.21 720 ₽
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