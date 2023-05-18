Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Щелково (Московская область)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
02.08.2023
Артем выписан на поддерживающую терапию. Раз в неделю приезжает в дневной стационар.
16.06.2023
После курса «Блинцито» снизилась иммунная защита организма, так бывает. Поэтому Артем получил также иммуноглобулин «Привиджен».
29.05.2023
Курс «Блинцито» пришлось на время отложить из-за инфекции, но сейчас Артем его уже получает, переносит удовлетворительно.
Ваша помощь Артему
18.05.23
|700 ₽
18.05.23
|1 000 ₽
18.05.23
|1 000 ₽
18.05.23
|К*******в И.
|700 ₽
18.05.23
|Н***а Е.
|21 720 ₽