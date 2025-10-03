Помогать приятно и совсем не сложно

Этот вывод сделали гости игровой зоны фонда «Подари жизнь» на семейном фестивале Life Fest в «Меге Белая дача», который прошел в выходные.

Всех посетителей волонтеры фонда встречали вопросом: «Хотите поиграть?» Цель у игр особенная — не только развлечь, но и показать, что помогать может каждый, даже ребенок. Правила простые: всем, кто справляется с заданием, дают золотую монетку, несколько монеток можно обменять на подарок, написать на бирке пожелание и положить все это в «коробку храбрости» для подопечных фонда.

Фото: Александра Добротина

Что такое «коробка храбрости», тоже объясняют волонтеры. В больницах, которым помогает «Подари жизнь», она есть в каждом процедурном кабинете. В коробке — игрушки, маленькие призы за большую смелость. Их дают детям после неприятных и болезненных процедур, чтобы поддержать и утешить. «Медсестра, шприцы, анализы», — уже слышно за первым игровым столом: девочки-подростки на скорость придумывают слова, связанные с медициной. На выигранные монетки покупают блокнот, игрушечное авокадо и пишут послания детям, для которых «медсестра», «шприцы» и «анализы» не абстрактные слова в игре, а привычная часть жизни.

Фото: Александра Добротина 1 из 8

«Вот хитрая!» — доносится из другого угла игровой зоны. Папа шутливо отчитывает Варю, которая пыталась обмануть его в игре. Папа выигрывает, но победную монетку кладет в сундучок дочери. Варя с папой очень азартные — обошли все столы с играми, ничего не пропустили, вместе набрали 12 монет. На заработанные монетки Варя выбирает самую красивую шкатулку и уже тянет ее к себе. Мама объясняет, что шкатулку нужно положить в «коробку храбрости» — для детей, которые сейчас находятся в больнице: «За свою смелость они смогут выбрать себе оттуда подарок». Варя кивает. Пишет на бирке послание: «Я тебе желаю, чтобы ты выздоровел!» — и отдает шкатулку волонтеру. Девочке на руку наклеивают переводную картинку — на память о добром поступке.