благотворительный фонд

Маша Оленина

306 000 ₽303 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозСиндром Ниймеген
ГородВолгоград
Возраст4 года
У Маши редкое генетическое заболевание — синдром Ниймеген. Главное его проявление — первичный иммунодефицит.

09.10.2025

Помочь девочке полностью победить болезнь может только пересадка костного мозга, которая состоялась почти три месяца назад. Пока не все идет гладко, есть осложнения, нужно несколько лекарств. В частности, для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходим иммуносупрессивный препарат «Энтивио». Он стоит 306 000 рублей.

09.10.25
И****в3 000 ₽
