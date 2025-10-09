Помочь девочке полностью победить болезнь может только пересадка костного мозга, которая состоялась почти три месяца назад. Пока не все идет гладко, есть осложнения, нужно несколько лекарств. В частности, для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходим иммуносупрессивный препарат «Энтивио». Он стоит 306 000 рублей.