Богдан заболел в июне. Сначала проходил лечение по месту жительства, но в октябре его перевели в Центр Димы Рогачева. Чтобы продолжить борьбу с болезнью, мальчику необходим современный противоопухолевый препарат «Адцетрис», три флакона которого стоят 540 000 рублей. Мы просим вас помочь!