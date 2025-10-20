Помочь
540 000 ₽468 500 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|Нижний Новгород
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
20.10.2025
Богдан заболел в июне. Сначала проходил лечение по месту жительства, но в октябре его перевели в Центр Димы Рогачева. Чтобы продолжить борьбу с болезнью, мальчику необходим современный противоопухолевый препарат «Адцетрис», три флакона которого стоят 540 000 рублей. Мы просим вас помочь!
Ваша помощь Богдану
20.10.25
|50 000 ₽
20.10.25
|1 000 ₽
20.10.25
|9 000 ₽
20.10.25
|К*******о О.
|1 000 ₽
20.10.25
|3 000 ₽