Богдан Смирнов

540 000 ₽468 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородНижний Новгород
Возраст13 лет
Богдан борется с неходжкинской лимфомой в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

20.10.2025

Богдан заболел в июне. Сначала проходил лечение по месту жительства, но в октябре его перевели в Центр Димы Рогачева. Чтобы продолжить борьбу с болезнью, мальчику необходим современный противоопухолевый препарат «Адцетрис», три флакона которого стоят 540 000 рублей. Мы просим вас помочь!

Ваша помощь Богдану

