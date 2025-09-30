Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Мехрбону Усмонова

586 300 ₽585 290 ₽ осталось собрать
ДиагнозОбъемное образование левой лобной доли
ГородБухара, Узбекистан
Возраст1 год
У Мехрбону опухоль головного мозга. Девочка лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

Ход лечения

01.10.2025

В августе у Мехрбону появились судороги. МРТ показало опухоль головного мозга, и сейчас Мехрбону требуется операция по ее удалению в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Но лечение для иностранцев (Мехрбону приехала из Узбекистана) в клинике платное. Стоит операция 586 300 рублей. Пожалуйста, поддержите Мехрбону!

Ваша помощь Мехрбону

30.09.25
1 000 ₽
30.09.25
10 ₽
