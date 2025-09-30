В августе у Мехрбону появились судороги. МРТ показало опухоль головного мозга, и сейчас Мехрбону требуется операция по ее удалению в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Но лечение для иностранцев (Мехрбону приехала из Узбекистана) в клинике платное. Стоит операция 586 300 рублей. Пожалуйста, поддержите Мехрбону!