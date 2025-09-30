Помочь
586 300 ₽585 290 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Объемное образование левой лобной доли
|Город
|Бухара, Узбекистан
|Возраст
|1 год
Ход лечения
01.10.2025
В августе у Мехрбону появились судороги. МРТ показало опухоль головного мозга, и сейчас Мехрбону требуется операция по ее удалению в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Но лечение для иностранцев (Мехрбону приехала из Узбекистана) в клинике платное. Стоит операция 586 300 рублей. Пожалуйста, поддержите Мехрбону!
Ваша помощь Мехрбону
30.09.25
|1 000 ₽
30.09.25
|10 ₽